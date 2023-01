UŽIVO Šoštarić: Nemamo vrhunsku obranu, ali ne vidim zašto ne bismo dobili Dance

Poznati hrvatski rukometni trener Nenad Šoštarić gostuje u studiju Večernjeg lista i analizira dosadašnja dva nastupa Hrvatske na svjetskom prvenstvu u Poljskoj i Švedskoj. Izabranici Hrvoja Horvata upisali su težak poraz od Egipta (22:31), a jučer su osvojili prva dva boda uvjerljivim slavljem protiv SAD-a (40:22). Šoštarić trenutno obnaša dužnost izbornika ženske rukometne reprezentacije te vodi igračice zagrebačke Lokomotive u Ligi prvakinja.

- Imao sam predavanje kako je nestala periodizacija priprema u rukometu. Sada smo u ritmu od nove godine, odigrali smo dvije utakmice u Ligi prvaka, slijedi prvenstvo -osvrnuo se na ono što prolazi ove dane Šoštarić.

- Pripreme za prvenstvo traju nam osam dana, to je smiješno. No, sve cure su mi tu. U muškom rukometu je to 15, 20 dana, a to je premalo.

Pričao je o klupskom rukometu i propasti te kako se to odražava na reprezentaciju.

- Sustav školovanja ne omogućava da se ozbiljno bave sportom. Imam igračicu koja studira, mora pisati rektoru. Imam curu koja ide u Sportsku gimnaziju, mora popunjavati hrpu papira da bi mogla igrati. Birokracija školovanja je problem.

Mogu li rukometašice živjeti od toga?

- Ne, igraju za džeparac, igraju to jer vole. Manijaci su svoje vrste. Plaće mojim igračicama su otprilike u prosjeku 500 eura, od toga se ne može živjeti.

Stvorila se nervoza nakon poraza Hrvatske od Egipta na SP-u.

- Noćima se ne spava, gledaju se videa, analizira se. Znam da im je bilo teško nakon Egipta. No, nada postoji. Zašto mi ne bismo pobijedili Dansku, ne vidim zašto.

- Nisam očekivao poraz od Egipta, niti ikad idem na poraz. Mislim da imamo premalo obrambenih igrača. Kada postavite šest vanjskih koje imamo, nemamo pravih pucača. Treba nam vrhunska obrana. Naši sjajni igrači u klubovima ne igraju obranu, ni Karačić, ni Šipić, ni Duvnjak... Tu je bit svega.

- Igračima je bilo najteže nakon poraza od Egipta. Oni su igrali pripreme s jakim momčadima poput Francuske, mi smo igrali s laganijim protivnicima. Na pripremama se vidjelo da nemamo dobru obranu. Moraš imati obranu, a ona onda pomaže golmanu.

Hrvatska je oduvijek imala jaku obranu, je li to sada problem sustava? Čija je to odgovornost?

- Igrači se stvaraju u klubovima. Ako im kažemo ti igraš napad, a ne obranu, to je prolazilo prije. Rukomet je danas brzina.

- Gledam tablicu Lige prvakinja koju igramo. Blizu smo po primljenim golovima s drugim ekipama, ali fali nam golova. Rukomet je spoj i obrane i napada, za vrhunske stvari moraš imati i jedno i drugo.

Koja je razilka klupskog i reprezentativnog rukometa?

- Svjetsko prvenstvo je veliki emocionalni naboj, Liga prvaka je posao. I sada kada počne svirati himna, ja se naježim. To je svetinja. Kada čujem himnu Lige prvaka, to meni ne znači ništa. Kada vidite ljude sa svih strana, uzimaju slobodne dane, plaćaju hotele da bi gledali. Ne možeš ne dati sve od sebe.

Imamo problema s golmanima?

- Za vrhunske rezultate teba ti vrhunski golman. Maldi nam prebrzo odlaze van da bi zaradili više no što dobiju tu. Igraju vani u nevažnim klubovima po Europi.

- Mi smo anomalija, pogledajte koliko uspjeha imamo na broj stanovika. A malo se sportašima daje. Ja sam da se novac ulaže u djecu. Da ne budu pretila, da se bave sportom. Imao jedan sat tjelesnog odgoja u školi tjedno, Slovenci imaju svaki dan.

- Osvajali smo medalje, je li rukomet što dobio? Svi sportovi imaju svoj dom. Odbojka, košarka... Mi u Domu sportova doslovce svaki put kad je koncert, smo van dvorane. Snađi se.

Kakvo je stanje Doma sportova? Infrastruktura je veliki problem.

- Dvorana II i III u kojima trenirmo su u redu, funkcionalne.

Vratimo se na golmane...

- Imamo Pešića koji je odličan, ali ozlijeđen. Tu su još samo Šego i Alilović od iskusnih. Cindrić daleko bolje igra u Barceloni, nego što igra u reprezentaciji.

- Protiv Egipta smo trebali igrati agresivnije, tući se više, prekidati ih. To je varijanta jednostavnija za sve. Utakmica je u redu pripremljena. Orijentirali smo se na to da ćemo ih zaustaviti, a s Martivnovićem u napadu imati brze golove i šut. To je procjena stožera. Ne treba sumnjati da su radili najbolje. Nije se u tom trenutku to ostvarilo, ima dana kada ti ne ide.

Ima li kemije?

- Imaju kemiju. Znam da je Duvnjak autoritet, pravi kapetn i čovjek koji je u stanju reći i napraviti što misli. Daje sve od sebe i to traži od drugih.

Mnogo se sumnja u izbornika Hrvoja Horvata.

- Kada se sve završi, onda ćemo vidjeti. Znam da je on izuzetno studiozan. Slao je igračima videe, pratio igrače. Kada se igra, svi su izbornici i u nogometu i u rukometu. Svima bi dao da jedan dan sjednu na tu klupu pa da vide što se treba uložiti da bi se nešto postiglo.

Zašto se klupski rukomet manje prati?

- Nemamo sportsku kulturu. Imamo kulturu ispijanja kave. Osim toga, struktura građana se promijenila nakon rata. Svijet je drugačiji, mi smo kao klinci imali loptu, a ne mobitele i zato smo to voljeli.

Zašto se ništa ne mijenja u Svezu?

- Gopca poznajem otkad smo bili tinejdžeri. Da ga nema, rukomet nikada ne bi bio na ovom nivou na koji je došao. Onaj koji radi i griješi. Od kluba bez imena napravio je prvaka, od reprezentacije je napravio onu koja osvaja prvenstva i Olimpijeske igre. Doveo je Linu Červara kojega tada nitko nije poznavao.

- Ja sam igrač koji je karijeru proveo u PPD Zagrebu, nisam nikada dobio šansu da budem trener niti pionira tamo. Počeo sam u Lokomotivi. Poštujem Gopca, bliski smo priljatelji, mislim da je učinio puno dobroga. Nemam potrebe podilaziti nikoga, ali oni svoj posao obavljaju dobro.

Kaže se da je Horvat produžena ruka Červara?

- Ne vejrujem u takve stvari. Horvat je ozbiljan trener i čovjek. Poznajem ga, on prati svoju viziju. On sluša svakoga i cijeni svakoga, ali odluke su njegove.

Što on može napraviti u sljedećoj utakmici. Možda više igrati na krila?

- Imamo dobra krila, ali nisu nam vrhunska. Imali smo Štrleka, Čupića, vrhunska krila, Zlatka Horvata, Zrnića, vrhunac vrhunaca. Zamjena za Filipa Glavaša nam je Kraljević. Mihić igra Ligu prvaka. Previše se nabijamo u sredinu, premalo širimo.

- Nemamo "top level". Je li tko od naših krila u top tri na svijetu? Imali smo najbolje na svijetu.

Što ako se Hrvatska ne izvuće i ne prođe dalje?

- Prije svega, treba se navijati i kada je dobro i kada je loše. Nije uvijek dobro u životu. Moramo raditi više i bolje, sjest i vidjeti što je bilo dobro, što ne. Rad i proizvodnja dobrih, mladih igrača je jedini način.