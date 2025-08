Preminuo mlađi brat najvećeg boksača svih vremena. Po jednom će ga zauvijek pamtiti

Rahaman Ali, mlađi brat boksačke legende Muhammada Alija, preminuo je 1. kolovoza 2025. godine u 82. godini života, potvrdili su iz Muhammad Ali Centra kasno navečer. Rođen 18. srpnja 1943. kao Rudolph Arnett Clay, Rahaman je poput svog slavnog brata zakoračio u svijet boksa. Profesionalnu karijeru započeo je 1964., a okončao 1972. godine, gradeći svoj put pod sjenom jednog od najvećih sportaša svih vremena.

Iako je rano završio karijeru u ringu, Rahaman nikada nije uistinu otišao iz svijeta boksa. Ostao je nerazdvojni pratitelj i podrška svome bratu. Trenirao je s njim, putovao, bio uz njega u trenucima slave i tišine. Njegova uloga možda nije bila u središtu pozornosti, ali je bila neizmjerno važna, tihi stup snage u pozadini.

FOTO Petkovićevih 12 kontroverzi! Ovim potezima je podignuo Hrvatsku i Zagreb na noge

Svoju priču Rahaman je podijelio u dvjema knjigama. U autobiografiji "That’s Muhammad Ali’s Brother! My Life on the Undercard" (2014), koju je napisao u suradnji s boksačkim novinarom H. Ron Brashearem, te u biografskoj knjizi "My Brother, Muhammad Ali – The Definitive Biography" iz 2019., dao je jedinstven uvid u život uz sportsku ikonu iz perspektive čovjeka koji je svjedočio i borbama i trijumfima, ali i svakodnevnim borbama iza kulisa slave.

Rahaman je bio i dugogodišnji prijatelj i aktivni podržavatelj Muhammad Ali Centra, gdje je rado sudjelovao na događanjima i razgovarao s posjetiteljima, dijeleći osobna sjećanja na svog brata. "Ne možete ispričati priču o Muhammadu Aliju, a da ne spomenete Rahamana" izjavio je DeVone Holt, predsjednik i izvršni direktor Muhammad Ali Centra.

"Bio je jedan od najpostojanijih izvora podrške tijekom Muhammedove karijere. Njihov odnos bio je pravi primjer što znači biti 'čuvar svoga brata'." Rahaman Ali ostat će zapamćen kao nenametljiva, ali ključna figura u životu Muhammada Alija, čovjek koji nije tražio pažnju, ali je bio temelj velikog brata i neizostavan dio njegove priče.