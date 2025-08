'Filipa Hrgovića ne treba ozbiljno shvaćati. Bolji sam od njega i pobijedit ću ga'

Najbolji hrvatski boksač, 33-godišnji Filip Hrgović u ring se vraća 16. kolovoza u Rijadu protiv Britanca Davida Adeleyea. Spektakl u Saudijskoj Arabiji predvodi također okršaj u teškoj kategoriji između Mosesa Itaume i Dilliana Whytea, piše Croring.

El Animalu će to biti prvi nastup nakon travanjske pobjede protiv Joea Joycea, koja mu je bila 18. u karijeri.

A David Adeleye je uoči skorašnjeg obračuna u nedavnom intervjuu još jednom uputio prijeteće poruke našem borcu.

– Trebao sam se 23. kolovoza boriti protiv Jeamieja Tshikeve, a onda je zazvonio telefon kako bi mi predložili meč s Hrgovićem. Odmah sam prihvatio borbu – kazao je David Adeleye, pa nastavio:

– Hrgović je dobar borac, ali i ljudsko biće. Poštujem protivnika, ali ne treba ga toliko ozbiljno shvaćati. Smatram da sam bolji od njega, a njegova jedina prednost je iskustvo i to je sve.

Britanac ističe kako mu u ovom trenutku nije važno na koje bi mjesto na ljestvici teškaša mogao skočiti bude li pobijedio Hrgovića, što znači i dobiti neku veliku borbu u skorijoj budućnosti.

– Apsolutno sam fokusiran na Hrgoviću, a sve te borbe doći će kasnije s vremenom. No o tome ću razmišljati nakon što pobijedim Hrgovića, te će me borbe sigurno čekati. Prvo moram riješiti Hrgovića, a onda će doći i borbe za naslov – rekao je David Adeleye, pa se osvrnuo na komentare na društvenim mrežama:

– Ti se ljudi ne bore, zar ne? No ja uđem u ring i borim se, sve je na meni. Ne smetaju mi komentari u kojima mi ljudi ne vjeruju da mogu pobijediti Hrgovića. No bez obzira na to, ja ću učiniti ono što moram. Često sam u životu bio ‘underdog’ i na kraju sam uspio.

Adeleye (14-1, 13 KO) je u profesionalnoj karijeri izgubio samo jedan meč, bilo je to krajem listopada prošle godine kada ga je tehničkim nokautom svladao Fabio Wardley.

U posljednjem meču u travnju je prekidom u šestoj rundi pobijedio Jeamieja Tshikevu.