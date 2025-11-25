Predsjednik Zoran Milanović primio izaslanstvo TK Čigra

Predsjednik Republike Zoran Milanović razgovarao je u utorak s vodstvom, sportašima i parasportašima TK "Čigra" iz Zagreba koji su mu predstavili dosadašnji rad, razvojne ciljeve te doprinos tekvondoa kao jednog od najtrofejnijh pojedinačnih sportova u Hrvatskoj.

Predsjednik TK "Čigra" Danijel Bursać je predsjedniku Milanoviću predstavio klub koji je tijekom više od dva desetljeća izgradio reputaciju jednog od najuspješnijih i najorganiziranijih sportskih kolektiva u Zagrebu i Hrvatskoj. Klub danas broji više od 300 aktivnih članova te djeluje na četiri zagrebačke lokacije, rečeno je na sastanku.

Govoreći o sportskim rezultatima članova kluba u protekloj sezoni, posebno su istaknuti uspjesi Jana Zanoškog i Dorotee Jesih te uspjesi parasportaša čiji rezultati potvrđuju dugogodišnji kvalitetan rad i posvećenost kluba inkluziji u sportu. U tom smislu, naveli su društveno odgovorne projekte koje provode, a po kojima je klub jedinstven ne samo u Hrvatskoj nego i u Europi.

Riječ je o programima za djecu i odrasle s posebnim potrebama "Čigrin let" i "Na krilima Čigre". Program "Čigrin let" klub provodi u suradnji s Udrugom za Down sindrom Zagreb i prvi je takav program u Europi, osmišljen s ciljem poticanja rehabilitacije, razvoja motorike, socijalne integracije i kvalitetnijeg života djece s posebnim potrebama kroz temeljne elemente tekvondoa. U suradnji s Udrugom za samozastupanje klub je pokrenuo i program "Na krilima Čigre", koji je iznjedrio svjetske i europske osvajače medalja u para-tekvondou.

U izaslanstvu TK "Čigra" su uz predsjednika Danijela Bursaća bili i dopredsjednik i trener Boris Bursać, natjecatelji Dorotea Jesih i Jan Zanoški te parasportaši Domagoj Vujčić, Senada Halilčević i Mario Komorčec.

Uz predsjednika Milanovića bio je povjerenik predsjednika Republike za sport Tomislav Paškvalin.