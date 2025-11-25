Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 170
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
BREAKING
"Večernji i VOYO udružili snage: vodimo te u svijet vrhunskih informacija i zabave - iskoristi priliku koja se ne propušta"
Poslušaj
Prijavi grešku
PREDSTAVILI MU RAD

Predsjednik Zoran Milanović primio izaslanstvo TK Čigra

Zagreb: Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao na svečanoj sjednici Fakulteta političkih znanosti
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Hina
25.11.2025.
u 18:00

Predsjednik TK "Čigra" Danijel Bursać je predsjedniku Milanoviću predstavio klub koji je tijekom više od dva desetljeća izgradio reputaciju jednog od najuspješnijih i najorganiziranijih sportskih kolektiva u Zagrebu i Hrvatskoj. Klub danas broji više od 300 aktivnih članova te djeluje na četiri zagrebačke lokacije, rečeno je na sastanku.

Predsjednik Republike Zoran Milanović razgovarao je u utorak s vodstvom, sportašima i parasportašima TK "Čigra" iz Zagreba koji su mu predstavili dosadašnji rad, razvojne ciljeve te doprinos tekvondoa kao jednog od najtrofejnijh pojedinačnih sportova u Hrvatskoj.

Predsjednik TK "Čigra" Danijel Bursać je predsjedniku Milanoviću predstavio klub koji je tijekom više od dva desetljeća izgradio reputaciju jednog od najuspješnijih i najorganiziranijih sportskih kolektiva u Zagrebu i Hrvatskoj. Klub danas broji više od 300 aktivnih članova te djeluje na četiri zagrebačke lokacije, rečeno je na sastanku.

Govoreći o sportskim rezultatima članova kluba u protekloj sezoni, posebno su istaknuti uspjesi Jana Zanoškog i Dorotee Jesih te uspjesi parasportaša čiji rezultati potvrđuju dugogodišnji kvalitetan rad i posvećenost kluba inkluziji u sportu. U tom smislu, naveli su društveno odgovorne projekte koje provode, a po kojima je klub jedinstven ne samo u Hrvatskoj nego i u Europi.

Riječ je o programima za djecu i odrasle s posebnim potrebama "Čigrin let" i "Na krilima Čigre". Program "Čigrin let" klub provodi u suradnji s Udrugom za Down sindrom Zagreb i prvi je takav program u Europi, osmišljen s ciljem poticanja rehabilitacije, razvoja motorike, socijalne integracije i kvalitetnijeg života djece s posebnim potrebama kroz temeljne elemente tekvondoa. U suradnji s Udrugom za samozastupanje klub je pokrenuo i program "Na krilima Čigre", koji je iznjedrio svjetske i europske osvajače medalja u para-tekvondou.

U izaslanstvu TK "Čigra" su uz predsjednika Danijela Bursaća bili i dopredsjednik i trener Boris Bursać, natjecatelji Dorotea Jesih i Jan Zanoški te parasportaši Domagoj Vujčić, Senada Halilčević i Mario Komorčec.

Uz predsjednika Milanovića bio je povjerenik predsjednika Republike za sport Tomislav Paškvalin.
Ključne riječi
Čigra Zoran Milanović

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja