Predsjednik uprave Dinama o Zajecu i Cannavaru: 'Cilj je bio naštetiti klubu. Jedna stvar je najpotrebnija'

Zvonimir Manenica, predjednik uprave Dinama, pričao je o prozivkama predsjednika Velimira Zajeca, treneru Fabiju Cannavaru i svim ostalim akutalnim temama u zagrebačkom klubu. U jeku loših rezulata sve je više pitanja, a najaktualnije je ono obrane naslova. Dinamo zaostaje čak sedam bodova za vodećom Rijekom i šest za Hajdukom, a nakon neuspjelog nastupa u derbiju natjecanje postaje sve teže.

"Predsjednik Zajec je dao svoja razmišljanja o stanju u klubu i budućnosti kluba. On ima na to pravo u demokratskom klubu kao što je Dinamo. Mislim da su neke stvari iz intervjua previše napuhane i izvučene iz konteksta s ciljem da se našteti samom klubu. Nemam nikakav problem sa gospodinom Zajecom. Mi zajedno komuniciramo, Odnos je dobar. Komunikacija može biti češća ili manja. Jednostavno, Dinamo je veliki klub, događa se dosta toga i nekad ne stignemo baš svaki dan popričati. Nismo uskratili njegove ovlasti. Velimir Zajec je i dalje uključen u donošenje odluka i svakako je informiran o najbitnijim temama unutar sportskog sektora", rekao je predsjednik Uprave u intervjuu za Dnevnik Nove TV.

"Krenuli smo u proces dovođenja novog sportskog direktora. Smatramo da on treba doći što prije kako bi imao dovoljno vremena pripremiti se za nadolazeću sezonu. Trenutno vršimo intervjue s odgovarajućim kandidatima. Naravno, tražimo najoptimalniju osobu za tu poziciju. Mi smo si zadali rok da bi to bilo najoptimalnije do kraja ovog mjeseca. Mi se tu ne ograničavamo hoće li biti domaći ili stranac. Mi tražimo jednostavno najkompetentniju osobu, ali to će biti osoba koja će biti građanin EU. U izboru sudjeluju članovi Uprave, ja osobno i kolega iz Uprave. I naravno, kad mi shortlistamo tu i napravimo uži krug, onda ćemo u suradnji s predsjednikom Zajecom donijeti odluku o najboljem kandidatu", kaže Manenica.

"Smatramo da je sad klubu najpotrebnija stabilnost. I mi kao klub stojimo i iza trenera, i iza trenerskog stožera, i iza cijele prve momčadi. Trener Fabio trenutno nije tema. Ako ne osvoji naslov, crtu ćemo podvući u u šestom mjesecu. Uz dobar rad ne vidimo razloga zašto bismo morali mijenjati trenera. Mi i dalje prvenstveno vjerujemo u plan A, a to je osvajanje prvenstva. I ako mi osvojimo prvenstvo, nitko nam ne garantira direktan ulaz Ligu prvaka. Naravno da postoji plan B. Ako se sjetite, kada smo imali skupštinu, kada smo radili financijski plan za 2025. godinu, tu je bilo da će Dinamo igrati Europa ligu. Tako da postoji dodatni plan ako ćemo igrati Konferencijsku ligu. Mi smo napravili te planove. Klub je trenutno jako stabilan financijski i bit će tako bez obzira na ishod na kraju sezone. Mi već ove godine imamo rast komercijalnih prihoda. U 2024. godini je bio rast, nastavit će se i u ovoj godini. Prošle godine izlaznih transfera, ako se sjećate u ljetnom prelaznom roku, skoro uopće nije bilo. Htjeli smo zadržati stabilnost ekipe. Ove godine već imamo i nekakve dogovore nekih igrača za koje već postoji plan i da se na ljeto prodaju", rekao je Manenica pa dodao:

"Htio bih izdvojiti pomake u izgradnji stadiona koji je tu i nedavno predstavljen. Isto tako imamo plan za formiranje ponovno Dinamove B momčadi, Dinamo 2, za koju smatramo da je jako bitna za razvoj naših mladih igrača. Pozitivno je i da smo prošle sezone osvojili dvostruku krunu, ušli u Ligu Prvaka i tamo napravili jedan od povijesnih rezultata s osvojenih 11 bodova. Postoji ovaj drugi dio oko trenutne situacije u domaćem prvenstvu i ispadanja iz Kupa. Postoje neke greške koje smo napravili, a na kraju sezone ćemo, naravno, podvući crtu, napraviti analizu i vidjeti za dalje. Moram reći, Dinamo je jako dinamičan klub. Svaki dan imamo raznorazne situacije, nešto za riješiti, za odraditi. Tu dinamiku možemo nazvati kao neku dramu koja je konstantna, zapravo, oko Dinama. Da, često bude drame, to je istina. Ako se ne ostvari taj plan A, ne mora biti nešto dramatično, morat će se donijeti odluke i potezi da se prilagodi nastaloj situaciji. Čvrsto sam uvjeren da će Dinamo ipak biti prvak."