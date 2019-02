Predsjednik Sabora primio suce finala rukometnog SP-a

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković primio je u petak hrvatske međunarodne rukometne suce Matiju Gubicu i Borisa Miloševića koji su sudili finalnu utakmicu na nedavno održanom Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj i Danskoj.

- Htio sam im iskazati poštovanje prema onome što rade, prema uspjesima koje kao suci ostvaruju. Obično primamo naše sportaše koji su postigli uspjehe na sportskim natjecanjima, a ovoga puta smo primili dva čovjeka koji su isto tako sudjelovali u finalu jednog velikoga natjecanja - kazao je Gordan Jandroković naglasivši da su Gubica i Milošević u posljednjih dvadesetak godina sudili brojne polufinalne i finalne utakmice na olimpijskim igrama, svjetskim i europskim prvenstvima te utakmicama Lige prvaka.

- Mi o sucima obično govorimo kada imamo neki problem i zato sam danas htio izraziti poštovanje sucima koji godinama odlično rade svoj posao", kazao je predsjednik Sabora koji dolazi iz rukometne obitelji, a u mladosti se i sam bavio rukometom.

- Moj otac i stric su bili istaknuti rukometaši, a otac je kao vratar napravio zavidnu karijeru, nakon koje je bio i uspješan trener, dok sam ja dogurao do omladinske reprezentacije - kazao je Jandroković naglasivši da ga vesele uspjesi svih naših sportaša, ali rukometaša posebno.

Matija Gubica je zahvalio predsjedniku Hrvatskog sabora na srdačnom prijemu i kazao da ne želi niti smije komentirati suđenje svojih kolega.

- Mi smo vezani i profesionalnim kodeksom i ne možemo ali i ne želimo komentirati odluke naših kolega. Naravno da o tome imamo svoje mišljenje, ali nije za javnost - kazao je Gubica, dok je Milošević izrazio nadu da će i u budućnosti dobiti prigodu suditi na velikim međunarodnim natjecanjima.

- Najbolje vam je kada se ne priča o sucima, jer to znači da su dobro obavili posao. Mi smo imali i sreće što se naša reprezentacija nije plasirala u završnicu natjecanja jer bi nas to automatski eliminiralo iz svih kombinacija, a ovako smo dobili prigodu suditi i polufinalnu utakmicu što je jest svojevrsni presedan, ali nama se to već drugi put dogodilo na velikim natjecanjima - zaključio je Milošević.