Pred Hrvatskom je sudbonosna utakmica, ne pobijedimo li, čeka nas novi veliki pad

Pred Josipom Sesarom jedna je od najtežih utakmica koje je vodio u svojoj trenerskoj pa tako i relativno mladoj izborničkoj karijeri. U petak navečer, u 20 sati, bit će podbačena lopta između hrvatske i francuske petorke u utakmici koja je za hrvatsku reprezentaciju sudbonosna. Jer, ako Sesarovi izabranici uspiju pobijediti favoriziranog suparnika, onda će im za odlazak na Eurobasket trebati još samo potvrda na Cipru protiv najslabije momčadi u skupini. Ako pak Francuzi odu iz Zadra s gardom pobjednika, onda će oni osigurati vizu i više im neće ni trebati domaća pobjeda protiv BiH u posljednjem kolu kvalifikacija.

– Mi smo često u nekim povijesnim utakmicama. Idemo korak po korak – kazuje hrvatski izbornik i odgovara na pitanje ima li i kod njega pritiska koji bi ga sputavao.

– Pritisak je nešto što stvoriš sam sebi. Pokušavam funkcionirati tako da me ništa ne može sputati u reakcijama. Sa svojim stožerom pokušavamo razraditi sve detalje. Utakmica je živa i nitko ne može prije samog početka napisati njezin scenarij i zato nam se valja pripremiti za više scenarija tijekom susreta.

Sesarov stožer je isti, a čine ga tri pomoćna trenera (Tomas, Krasić i Perinčić) te kondicijski trener (Mandir). Dakle, njegov prethodnik u Ciboni kojem je nudio mjesto pomoćnika s njim je i dalje u reprezentaciji.

– Krasića je u tom trenutku potrošila situacija s Cibonom i ja mu ne zamjeram što u klubu nije prihvatio nastavak suradnje. Možda je i bolje da se odmori i raščisti pa vidi što će i kako će dalje. On je meni u reprezentaciji dragocjen suradnik. Zapravo, sva trojica pomoćnika razumiju košarku i svi su u skautingu jako dobri. Jedan radi pojedinačni skauting suparnika, jedan napad, a jedan obranu.

S obzirom na neka kašnjenja i manje ozljede, izbornik će do puta u Cipar zadržati svih 15 igrača s popisa.

– Mi ćemo u Zadru sve vrijeme biti s 15 igrača, a onda ćemo vidjeti tko će na Cipar, to će ovisiti o ishodu ove utakmice i fizičkom stanju.

Ono što ga muči jest prekratko vrijeme za uigravanje.

– Ovaj put nemamo Filipovića, Krušlina, Ramljaka, Nakića, Prkačina, Bundovića... Ja jesam razmišljao o dva treninga dnevno, no kako je ovo već peti mjesec sezone i igrači su izraubani, možda bi to bilo kontraproduktivno. I zato pokušavam sve napraviti u jednom treningu koji je duži.

S kakvom su sportskom formom došli nositelji igre?

– Svi u svojim klubovima igraju zadovoljavajuće, no reprezentacija je nešto drugo. Tu se karte nanovo miješaju. Igrač u klubu može biti u vrhunskoj formi, ali u reprezentaciji ne mora biti ta napadačka opcija kao u klubu. Isto tako, netko može biti na manjoj minutaži u klubu a da mu uloga u reprezentaciji više odgovara.

Igrač za kojim žali svakako je Filip Bundović, iz njegova kluba Cibone, koji se ozlijedio u polufinalu Ćosićeva kupa.

– To je igrač koji može biti 'faktor X', da uđe i suparniku napravi 'nered'.

S obzirom na to da Bunda ima leđnu igru košu, a da ni Branković ni Šamanić nisu taj tip centara, morat će drugačije postaviti centarsku igru. Osim toga, neće biti ni prodornog razigravača Filipovića, ali je tu zato Mavra.

– Dominik je iskusan igrač. Visoki je bek, a meni je bitno da je siguran na lopti, što je bitno s obzirom na to da se u Fibinim utakmicama dopušta više tjelesnog kontakta, više obrane rukama.

Sa svojih 12 tamnoputih igrača, odreda atleta, Francuzi su favoriti i po fizikalijama. Što onda momčad koja nema toliko atleta mora činiti da dođe u priliku pobijediti?

– Moramo igrati združeno, igrati jedan za drugoga i vjerovati od samog starta. Ključ ove utakmice bit će u defenzivnoj tranziciji i obrani te u skoku.

U segmentu obrane puno bi mogao pomoći "šesti igrač".

– U Jazinama očekujem vrhunski ugođaj. Znano je koliko se u Zadru voli košarka, koliko su Zadrani vatreni navijači i oko toga nemam nijednu zadršku.

Vjeruje li Sesar u čaroliju legendarnih Jazina, dvorane u kojoj je i sam bio u prilici osjetiti vjetar u leđa, ali i onaj u prsa?

– Da, igrao sam u Jazinama i kao Zadrov igrač, ali i za Zadrove suparnike. Preduvjet je da na parketu napravimo sve što možemo i što više toga napravimo to ćemo više dobiti s tribina. Vjerujem da će nam sama atmosfera dati energiju, no ne može navijač pogoditi šut, baciti se za loptom, odigrati obranu... To moramo mi.

Iznenađuje li hrvatskog izbornika to što su Francuzi odustali od treninga dan prije utakmice? Štoviše, dolaze tek u četvrtak navečer, a na koševima u Jazinama trenirat će na dan utakmice, i to samo šut.

– I iza njihovih igrača, a imaju sedam članova euroligaša, jako je naporna sezona. Možda je izbornik razmišljao da mu je pametnije odmoriti ih, da budu svježi, nego ih zamoriti s treningom. Uostalom, to su jaki individualci, koji imaju svoju kvalitetu i kojima jedan trening neće nedostajati.

Možda je izbornik Frederic Fatoux uvjerenja da će do te jedne im potrebne pobjede, bilo protiv nas ili u Orleansu protiv BiH, svakako doći.

– O tome možemo razgovarati nakon utakmice. Istina, oni imaju skor 4-0 i sigurno su uvjereni da će dobiti barem jednu od preostale im dvije utakmice.

A mi se nadamo da to neće biti ova prva – zadarska.