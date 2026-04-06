Novi udarac za ambicije Lakersa, Dončić napustio SAD: Neće igrati u doigravanju?

Los Angeles Lakersi uhvatili su odličnu formu u ožujku, taman pred početak doigravanja, i činilo se da bi mogli napraviti dobar rezultat u playoffu ove sezone. Onda su u dvije uzastopne utakmice ostali bez dva ponajbolja igrača, Luke Dončića i Austina Reavesa. Čini se da je regularni dio sezone za obojicu gotov, a slovenska zvijezda mogla bi propustiti i cijelu prvu rundu playoffa.
Sada se pojavila vijest i kako je Dončić napustio Sjedinjene Američke Države i vratio se u Europu kako bi započeo rehabilitaciju. Slovenac je u utakmici protiv Oklahoma City Thundera pretrpio ozljedu zadnje lože drugog stupnja i očekuje se kako bi trebao propustiti između četiri i šest tjedana sezone.
Do početka doigravanja ostalo je manje od dva tjedna što znači da bi Dončić trebao propustiti kompletnu seriju u prvoj rundi, a lako moguće i početak druge runde (ako ju Lakersi izbore). Slovenski superstar stoga je pomoć odlučio potražiti u specijaliziranim tretmanima u Europi kako bi se pokušao što prije vratiti na parket.