Praunuk Benita Mussolinija debitirao u Serie A, igra za vodeću momčad lige

Praunuk talijanskog diktatora Benita Mussolinija, Romano Floriani Mussolini, debitirao je u petak na utakmici Serie A između Cremonesea i Sassuola.

Mussolini je ušao u igru ​​u 82. minuti kao zamjena za Alessija Zerbina i iznudio kazneni udarac kojim je Cremonese osigurao pobjedu. Najtežu kaznu uspješno je izveo Manuel De Luca, koji je ušao na teren u isto vrijeme kad i Mussolini.

"Previše se stvari dogodilo u prekratkom vremenu. Mislim da nikada neću zaboraviti što se večeras dogodilo. Debi u Serie A oduvijek je bio dio mog sna", rekao je 22-godišnji nogometaš nakon debija za svoju momčad u talijanskoj prvoj ligi.

Mussolini je sin dugogodišnje zastupnice u Europskom parlamentu Alessandre Mussolini, unuke fašističkog diktatora koji je Italijom vladao od 1922. do 1943. godine.

Romano Mussolini ove sezone igra za Cremonese gdje je došao na posudbu iz Lazija, a na leđima dresa mu piše Romano.

U dva kola talijanskog prvenstva Cremonese je upisao dvije pobjede i zasjeo na prvo mjesto na ljestvici.