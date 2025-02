Pratimo navijačku ludnicu pred finale rukometaša, stižu fotke iz Osla, atmosfera se zagrijava

SNAGA KAPETANA

Danac otkrio: 'Čuo sam se s Duvnjakom, bio je jako uzrujan, a onda se dogodio preokret'

- On mi je jedan od najboljih prijatelja u sportu. Znam da nikada s reprezentacijom nije osvojio veliko natjecanje. I znam da on to može učiniti, ali ne danas i ne protiv nas - rekao je 29-godišnjak iz redova danske reprezentacije