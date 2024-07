Poznato zašto su suci oduzeli brončanu medalju Katarini Krišto u najvećoj borbi karijere

GABRIJEL VEOČIĆ

Hrvatski boksač na korak do olimpijske medalje. Saznao je fantastične vijesti uoči četvrtfinala

- Suparnik me iznenadio brzinom. Znamo da je promijenio niz kategorija, da je svojevremeno bio čak i superteškaš, pa sam ja očekivao sporijeg suparnika, jer je manji i skidao je kilažu. No, to iznenađenje uspio sam anulirati kroz meč. Uspio se prilagoditi. Kako je išla ta prilagodba.