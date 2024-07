Hrvatski boksač na korak do olimpijske medalje. Saznao je fantastične vijesti uoči četvrtfinala

Nakon što je, kao osmi nositelj, u prvom kolu bio slobodan, Gabrijel Veočić slavio je na drugoj stubi olimpijskog turnira i tako izborio četvrtfinale i u petak borbu za medalju. Naime, u boksu se dijele dvije bronce i već plasman u polufinale osigurava medalju a dalje je samo pitanje kojeg će sjaja biti.

Aktualni europski boksački prvak poluteške kategorije u osmini finala, jednoglasnom odlukom sudaca, pobijedio je Jordanca Husseina Iashaisha (5:0). Neposredno nakon pobjede koja mu je oštkrinula vrata olimpijskog raja, Gabi je kazao:

- Suparnik me iznenadio brzinom. Znamo da je promijenio niz kategorija, da je svojevremeno bio čak i superteškaš, pa sam ja očekivao sporijeg suparnika, jer je manji i skidao je kilažu. No, to iznenađenje uspio sam anulirati kroz meč.

Uspio se prilagoditi. Kako je išla ta prilagodba.

- Prva runda uvijek ide upoznavanje suparnika. Mislim da sam se nametnuo svojim stilom i izdržao to do kraja.

U suparničkom kutu su bili nezadovoljni nekim sudačkim odlukama.

- Po mom mišlljenju ja sam nepravedno dobio javnu opomenu zbog kojeg sam izgubio bod. Jednako je tako i on trebao dobiti opomenu. Malo je to bilo brzo, sudac nas je iznenadio opomenama.

Je li imao treme prije olimpijskog debija?

- Nisam. Ovo su mi prve Olimpijske igre nadam se da ću se kvalificirati na sljedeće Igre. Malo je neobično boksati u Parizu gdje u amaterskom boksu još nisam nastupio.

Malo iznenađenje dogodilo se u borbi koja je definirala njegova protivnika za medalju a to će biti Cristian javier Pinales. Dominikanac je bodovno eliminirao prvog nositelja, Kineza Tuohetaerbiekea (5:0).

- Tako nešto smo i očekivali. To su slični stilovi. Zapravo, Dominikanac ima jako sličan stil kubanskom i to ne odgovara Kinezu. Osim toga, bio je i nešto viši, ima nešto duži raspon ruku i to je presudilo.

Je li za Gabrijela ovo bolje ili bi više volio da je pobijedio?

- Vidjet ćemo. Imam sad dva dana odmora pa ćemo sve dobro izanalizirati.

Na tribinama je bilo i hrvatskih navijača, ali ne samo onih iz olimpijskog sela.

- Bilo je navijača iz Malog Lošinja, Đakova, Osijeka, mog Slavonskog Broda, bilo je i ljudi iz Pule. Došlo je oko 18-20 ljudi samo iz moje obitelji. Stigao je i predsjednik kluba, neki poznanici.

Kakvi su dojmovi iz olimpijskog sela?

- Stvarno je sve dobro. Imamo dobre uvjete, ne mogu se žaliti. Imamo fizioterapiju, liječnički tim.

Podsjećamo da se Gabrijel Veočić plasirao na Olimpijske igre zahvaljujući osvojenom srebru na prošlogodišnjim Europskim igrama i da je u međuvremenu, ove godine, postao europskim prvakom.