Donna Vekić uvjerljiva protiv tenisačice iz Srbije, izgubila je samo jedan gem

Hrvatska tenisačica Donna Vekić plasirala se u polufinale WTA 125 turnira u Istanbulu nakon što se lako obračunala sa srpskom predstavnicom Mijom Ristić koju je svladala sa 6-1, 6-0 za sat vremena igre.

Vekić, koja je postavljena za prvu nositeljicu turnira u Istanbulu, za suparnicu u polufinalu imat će Španjolku Guiomar Maristany.