Poznato lice se vratilo u HNL: 'Situacija nije bajna, neke stvari su se malo sakrile...'

NK Osijek je na Opus Areni predstavio novog trenera, slovenskog stručnjaka Simona Rožmana (41). Posljednji angažman Rožman je imao u Sarajevu, a vodio je još klubove poput Rijeke, Maribora, Domžala i Celja. Treba istaknuti kako je na klupi Rijeke i Domžala osvojio hrvatski, odnosno slovenski kup, dok je s momčadi Rijeke igrao grupnu fazu Europske lige, što su vrlo respektabilne reference.

- Rožman će dobiti podršku i sve najbolje što NK Osijek može dati, u njemu smo prepoznali osobu koja nas može dovesti do naših ciljeva - rekao je u uvodu direktor kluba Vladimir Čohar.

- Za početak, prvo zahvala klubu na povjerenju. Ljudi su me stvarno maksimalno prihvatili i divno primili, odlično se osjećam u svim razgovorima i svim događanjima oko kluba. Iskazao bij jedno veliko poštovanje, kad sam bio na odmoru, bio sam svugdje po Europi, a kada sam vidio s čime raspolažemo u Osijeku, mogu samo reći 'vau'. Ono što Osijek ima, u ovom dijelu Europu mogu svi samo poželjeti. Osijek je stvarao velike igrače, znam da je tu bilo odličnih trenera koji su se upisali u povijest ovog kluba. Tako je i nama želja, da napravimo nešto dobro i budemo ponosni na učinjeno. Dat ću sve što imam: energiju, srce i znanje zajedno sa stručnim stožerom koji je odličan i mislim da možemo puno pomoći igračima u tom smjeru - izjavio je na prvoj press konferenciji Simon Rožman koji je svjestan situacije u klubu:

- Situacija u kojoj se nalazimo nije bajna, imao sam danas prvi trening i igrači su toga svjesni, kvaliteta nije upitna, neke stvari su se malo sakrile, ali svjesni smo toga da u završnici sezone moramo iščupati sve što možemo. Zadnja stvar, zamolio bih sve koji vole ovaj klub da zajedno pokažemo svim ljudima da vrijedimo i da počinjemo normalno pobjeđivati sve utakmice, pokušavamo se izvući iz ove situacije za koju znamo kakva je.

- Razgovarao sam s direktorom Čoharom i predsjednikom Sakaljom, predstavili smo si vizije, uzeli si određeno vrijeme i tako je došlo do dogovora. Liga mi je poznata, želio sam upoznati igrače i kada sam vidio uvjete i klub, nije mi bilo teško odlučiti. Mislim da znam u čemu je problem i kako ću u najkraće vrijeme došli do rješenja. Apsolutno znam koji su nam kratkoročni ciljevi, moji ciljevi su jako visoki i tako želim da razmišljaju naši igrači i stručni stožer. Osijek je jedini klub u regiji kojemu je logistički dio prestigao rezultate, što je rijedak primjer.

- Imali smo grupni sastanak i pokušavao sam dobiti što više informacija, treba i igrače razumjeti, kako se oni osjećaju, na kraju svega oni su samo ljudi. Danas smo počeli posao, već u Istri želim od njih dobiti neku reakciju i energiju, zamolio bih i sve ljude da to razumiju. Vjerujte mi da bi sve dao da osvojimo hrvatski kup i to nam je apsolutno cilj, sve ću dati u ovo kratko vrijeme da bi se to dogodilo - rekao je Rožman.

- Želim se zahvaliti Coppitelliju na svemu napravljenom, nije sve bilo loše, mislio sam da svi trebamo znati da jedan trener neće dobiti otkaz nakon dva poraza. Smatrali smo da je Coppitelli zaslužio povjerenje i zato se malo čekalo s otkazom, kao i što sada mislimo da je ovo najbolja odluka. Sto posto stojim iza izjave da ćemo napasti naslov prvaka iduće sezone, mi ne smijemo biti klub koji se bori za 4. mjesto, jednog dana će nam povijest suditi. Ako netko kaže da je cilj biti četvrti, onda se svi možemo baciti u Dravu! Nadam se da se zajedno sa Rožmanom možemo boriti za titulu, kup ili ulazak u Europu. Svaku sezonu moramo započeti da stremimo prema najvišim ciljevima - zaključio je Čohar.