Poznata Hrvatica suočila se s neugodnom dijagnozom: Bolest mi je promijenila život

Hrvatski olimpijski odbor obilježio je 300 dana do početka Igara u Tokiju, ali je i pokrenuo kampanju nazvanu “Prema suncu”. Igre u Zemlji izlazećeg sunca započinju 24. srpnja 2020., a sve do tada ambasadori ove kampanje bit će svjetski juniorski plivački prvak i svjetski rekorder Franko Grgić (16), te europska prvakinja u te-kvon-dou Kristina Tomić (24).

Ono što Kristinu čini posebnom u ovoj priči jest da se ove godine morala suočiti sa neugodnom dijagnozom - saznala je da ima dijabetes tipa 1, no ona je neće spriječiti da nastavi svoju misiju.

Promijenio mi se život

- Prije tri mjeseca dijagnosticiran mi je dijabetes tipa 1 koji se pojavio naglo i neočekivano i doslovno mi preko noći promijenio život. Već deset godina treniram da ostvarim svoj sportski san, da odem na Igre, i ne vidim razlog zašto bi me ovo sputalo. Štoviše, treniram više nego ikada i želim i zbog drugih mladih ljudi i djece koji se bore s tom bolešću pokazati da se može - kazuje Kristina i objašnjava kako sada izgledaju njen režim treninga i prehrane:

- Budući da sam ovisna o inzulinu, koji deblja, prehrana je dosta specifično područje u mom sportu i to je poprilično teško uskladiti. Srećom, našli smo si neke alternative pa si dajem što manje inzulina da zadržim kategoriju u kojoj se nastojim kvalificirati za OI. Treniram i dalje normalno, samo se znaju dogoditi situacije hipoglikemije, odnosno previsokog šećera za vrijeme treninga, no i to je pod kontrolom.

Kako Kristina pak stoji s bodovnom listom za olimpijsku vizu?

- Trenutno sam treća na olimpijskoj listi, a prvih pet ide izravno u Tokio. Čini mi se da bi mi na tri preostala turnira bilo dovoljno biti među četvrtfinalistima, no ja dakako želim više.

Možda iznenadim

Franko Grgić, naš plivački wunderkind, nema kvalifikacijskih briga jer on se u Tokio već plasirao. Je li to plivač koji će ostaviti traga u hrvatskom olimpizmu već u 2020.?

- Ne volim previše govoriti o tome, o tim nekim velikim planovima. Ne znam što će biti za deset mjeseci, možda netko od favorita popusti, a ja iznenadim. Teško je predvidjeti kako ću se dalje razvijati - kazao je Franko dovevši svoje ambicije u vezu sa imenom kampanje kojoj je ambasador.

- Nadam se da će moje sunce izaći već na ovim Igrama.

Već mu je svanulo na juniorskom SP-u gdje je osvojio dva zlata (na 1500 i 800 metara). Franko se, zapravo, već naviknuo na zlata jer ih je ove godine osvojio četiri, pa ga je netko pitao hoće li se moći priviknuti na srebro ili broncu?

- Uoči svakog natjecanja meni je u glavi samo medalja, no kada sam osvojio prvo zlato onda mi je u glavi bilo drugo. Svaka medalja osvojena iz ovako male zemlje veliki je uspjeh.

