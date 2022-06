Hrvatska je sinoć odigrala posljednju utakmicu u Gradskom vrtu? Evo što je čeka u Osijeku

Hrvatska reprezentacija u petak je na otvaranju treće sezone Lige nacija protiv Austrije (0:3) vrlo vjerojatno odigrala svoju posljednju utakmicu u osječkom Gradskom vrtu. Kao što već možda i znate, od početka iduće godine Osijekov primarni nogometni stadion postat će čuveni Pampas.

Rezultati i sinergija

Gradski vrt je uvijek bio ispunjen, bila riječ o ogromnim pljuskovima ili nesnosnim vrućinama i to su izbornik Zlatko Dalić, ali i mnogi reprezentativci poput Luke Modrića ili Ivana Perišića, vrlo često naglašavali u pozitivnom svjetlu, bez obzira na epilog slabe predstave protiv Austrije. Baš je spomenuti Perišić, koji je sinoć ozlijeđen gledao iz loše, najefikasniji kad igra u Osijeku, od svojih osam nastupa u Gradskom vrtu novi igrač Tottenhama je ondje upisao čak sedam pogodaka.

A reprezentativni pogodak u Gradskom vrtu je zabio i Osječanin Marko Babić, bivši reprezentativac koji je poentirao u svojem gradu 2006. godine protiv Irana u prijateljskom susretu. Budući da je taj pogodak pao prije 16 godina, sjećanja su malo mutna.

– Davno je bio taj gol. Teško je sjetiti se točnog osjećaja, ali sjećam se da je bilo jako lijepo zabiti gol za reprezentaciju u svojem Osijeku. Normalno je da je za reprezentaciju poseban osjećaj igrati, posebno u svojem gradu, tako da su sjećanja uvijek lijepa – tvrdi Babić, koji je za reprezentaciju upisao 49 nastupa i tri pogotka.

– Naš grad uvijek je bio uz reprezentaciju, čak i kada u nekim određenim trenucima hrvatska reprezentacija nije u svakom dijelu države dočekana na način na koji zaslužuje. Naši igrači su u Osijeku uvijek dobili tretman koji zaslužuju i naravno da sinergija pozitivne energije navijača s tribina i igrača dođe do izražaja. Naravno da je to najčešće bilo popraćeno dobrim rezultatom. Zato ne mislim da je slučajnost to što reprezentacija u Gradskom vrtu u povijesti ima jedan od najboljih omjera što se hrvatskih stadiona tiče – dodao je Babić.

Nešto drukčije mišljenje i argumentaciju tih, nemojmo zaboraviti, najčešće dobrih rezultata (10 pobjeda, 3 remija i samo 1 poraz, ovaj posljednji ima Goran Ljubojević, HNL legenda s nastupima za Osijek, Zagreb i Dinamo te s nastupima u svim mlađim selekcijama reprezentacije.

– Uz dobru atmosferu je uvijek lakše igrati, dati i više od onog što možeš. Ali, moramo biti realni i reći da su takvom omjeru pripomogli i nešto lakši protivnici – tvrdi Ljubojević te dodaje zašto smatra da “repka” u Osijeku ima posebnu podršku:

– Što se tiče Osijeka i Slavonije, nama te utakmice vjerojatno više znače nego ostalima jer smo mi jedna zapostavljena sredina u Hrvatskoj, što gospodarski što sociološki. Zbog toga sve što se kod nas događa od neke veće važnosti, pa tako i dolazak reprezentacije, nama bude posebno drago i doživimo još i jače nego li ljudi u nekim drugim sredinama.

Želimo jakog protivnika

Hoće li se što u smislu reprezentacije promijeniti kada iduće godine Osijekov glavni stadion bude Pampas, pitamo za mišljenje oba sugovornika.

– Nisam siguran hoće li reprezentacija češće dolaziti nakon otvaranja Pampasa jer ipak će stadion imati puno manji kapacitet nego Poljud ili Maksimir, ali barem se nadam da bismo jednom zbog novog stadiona u Osijeku mogli dobiti utakmicu Hrvatske protiv neke reprezentacije iz samog vrha, na to još uvijek čekamo – rekao je Ljubojević, a Babić ističe:

– Kad se Pampas završi, mislim da će to biti najljepši nogometni stadion u Hrvatskoj. Imat će sve preduvjete da reprezentativci budu dočekani onako kako zaslužuju, ne vidim razlog zašto nakon dovršetka novog stadiona hrvatska reprezentacija ne bi i češće dolazila u Osijek. Mogao bi to lako postati i novi glavni dom reprezentacije.