Ponajbolji hrvatski MMA borac nakon impresivnog nastupa za VL: Moj cilj je boriti se u UFC-u

Ante Delija (34), ponajbolji hrvatski MMA borac, protutnjao je ljubljanskom priredbom hrvatske borilačke promocije FNC. Svojeg zelenortskog protivnika Yorgana De Castra uklonio je s puta nakon samo 40-ak sekundi borbe. Dubrovčanin mu je slomio volju nevjerojatnom frekvencijom vlastitih šakačkih udaraca, pravom kanonadom.

- On je u startu odmah nešto pokušao. Zapravo, išao je na sve ili ništa. Zaletio se a ja sam znao da će tako krenuti i da ću, čim izdržim taj njegov prvi napad, prijeći u psihološku prednost - ispričao nam je Ante po povratku u Zagreb.

A njemu je to bila prva borba nakon one prošlogodišnje s Rusom Moldavskim u kojoj mu se dogodila ozljeda prepona i trbušnog zida.

- Mene je to boljelo i prije te borbe i ja sam s tim trenirao i podsvjesno pazio na taj problem. No, u borbi te stvari više ne kontroliraš, otpustio sam sve kočnice i sve je popucalo. Trebalo mi je nakon toga sedam-osam mjeseci da mogu trenirati sa 100 posto snage.

A protiv De Castra je pucao od snage, izgledao je spremnije no ikad. A tajna se očito krije i u zajedničkom radu s ponajboljim svjetskim MMA teškašem Tomom Aspinallom.

- Kada je netko s kim treniraš bolji od tebe onda i brže napreduješ. U našim sparinzima ja Tomu pružam jako otpor no on je, dakako, još uvijek bolji. Nevjerojatno je kakvu je njemu Bog dao genetiku, koliko je on eksplozivan i snažan. I moj trener Stipe Drviš, negdašnji svjetski boksački prvak, radio je s njim i nije mogao vjerovati koliko je Aspinall za teškaša agilan i eksplozivan. To je ovog časa najkompletniji teškaš a dobra je stvar što je iz Europe pa mogu s njim trenirati.

I najbolji mi je čestitao

Kako je došlo do te suradnje?

- Ja sam mu se javio putem Instagrama. Poslao sam mu poruku i on mi je odgovorio. Najprije sam bio šest tjedana, potom sam sudjelovao u njegovim pripremama a potom sam bio još četiri mjeseca. On ima svoj klub u jednom gradiću u blizini Manchestera u koji u prvim danima tjedna dolaze teškaši iz Londona a već od srijede pa nadalje treniram samo s Tomom i njegovim ocem.

A tata Aspinall je javno pohvalio sinova hrvatskog suvježbača.

- Njima odgovara to što ja iz Toma na treningu izvučem maksimum. Čestitali su mi na pobjedi, u stalnom smo kontaktu a mogao bih reći i da smo prijatelji. To su dobri ljudi koji ne pate od slave.

A s obzirom u kakvom društvu trenira, Ante je spreman boriti se s bilo kime pa tako i s Miranom Fabjanom, slovenskim Rockyjem, koji ga je izazvao još u kavezu, neposredno nakon svoje pobjede nad Poljakom Kitom.

- Ja njega nisam izazvao ali ako se on želi boriti sa mnom tu sam. A moguće je da upravo on bude moj sljedeći protivnika. Ako se dogodi, volio bih da to bude u Zagreb Areni vjerujem da bi ta borba izazvala veliki navijački "hype". Držim da sam bolji borac od njega no on je jako zanimljiv borac s osobnošću s kojom je u stanju privući puno publike i prodati dosta karata.

No, s obzirom na prirodu Antina ugovora s FNC-om možda se ta borba nikad ne dogodi.

- Ja s šefom FNC-a Draženom Forgačem imam prijateljski ugovor i na tome sam mu zahvalan. Naime, imao sam ja i boljih financijskih ponuda no odlučio sam se za FNC jer nisam htio biti ograničen nekim krutim ugovorom. Problem nastane kada se za nekoga na duže vežeš pa te oni istroše i ako ti ne krene dobro padne ti cijena. A moj cilj je u konačnici boriti se u UFC-u i s njima sam preko Aspinalla već i u nekom kontaktu. Možda mi bude dovoljna već i ova i ovakva pobjeda za tu suradnju a možda će mi trebati još jedna uvjerljiva pobjeda. Ono što je dobro jest da imam američku vizu na još četiri godine i to mi je veliki plus.

Nitko nije ravan UFC-u

Dakle, u FNC-u gleda odskočnu dasku za najjaču svjetsku organizaciju slobodne borbe?

- Da jer FNC je sada već jako kvalitetna organizacija. Pa ja sam se u Stožicama borio preko 11-12 tisuća ljudi. I to je bolje nego što je bilo u PFL-u. Ta organizacija jest imala sjajne borce koje je dolazilo gledati premalo publike. Moj dojam je da će regionalne promocije lakše opstati nego one globalne poput PFL-a koje troše velike količine novca a nemaju takav povrat. A od svih tih globalnih organizacija nitko se ne može mjeriti s UFC-om.

A Ante je već jednom bio na pragu UFC-a, već je stigao na meč s Cyrilom Ganeom, i onda je PFL stopirao tu borbu.

- To je bila moja krivica. Bilo je to vrijeme pandemije koronavirusa i kako se ništa nije održavalo ja sam mislio da je meni istekao i ugovor. No, tome ipak nije bilo tako.

A je li mu ovaj put istekao?

- Jest. Oni su mene htjeli staviti u ovogodišnji teškaški turnir za prvaka PFL-a no kako me stavili nisu ugovor je istekao i ja sam bio slobodan borac.

Baš kao u prethodne borbe i u ovu je ušao uz domoljubnu baladu Daleke obale "Mojoj lijepoj zemlji Hrvatskoj".

- Ta pjesma jest balada i ona me nekako smiri i usredotoči. Činim to već najmanje desetak borbi, cijelo vrijeme nastupanja u PFL-u. Prije toga sam ulazio s "Dolazak Hrvata" od Marka Perkovića Thompsona a neko vrijeme i na "My life" od Jon Bon Jovija.

Znači li to da će i on na Thompsonov koncert u srpnju?

- Ne vjerujem, previše će to biti ljudi a ja nisam za velike gužve.