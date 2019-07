Pogledajte koga je Luka Modrić izveo na večeru

Odmor nogometaša Real Madrida je završio, a trener Zinedine Zidane je objavio popis od 29 imena koje će voditi na pripreme u kanadski Montreal.

Među njima je, dakako, i Luka Modrić koji je među starosjediocima u momčadi. A hrvatski se kapetan pobrinuo se da se Luka Jović, pojačanje iz Eintrachta, dobro osjeća i uklopi u momčad.

Modrić je srbijanskog reprezentativca dočekao u klubu, a onda izveo na večeru. Fotografirali su ih navijači i to objavili na društvenim mrežama.

Jović ima 21 godinu, a ovoga je ljeta stigao iz Eintrachta za 65 milijuna eura. Za mjesto prvog napadača borit će se s Karimom Benzemom te bi, barem je to cilj u klubu, pozitivna konkurencija trebala donijeti puno bolju realizaciju, ono što je blancosima očajnički nedostajalo protekle sezone.

Inače, Real Madrid je ovo ljeto već potrošio oko 300 milijuna eura na pojačanja (Hazard, Jović, Mendy, Rodrygo...).

I don’t know how long I can wait to see Luka Jović in action getting fed passes from Luka Modrić. 😍 pic.twitter.com/jcrlIlKQyE

Luka Modric invited Luka Jovic out for dinner last night after the two passed their preseason medicals in Valdebebas. Jovic seems very close to Modric and was always by his side yesterday. [marca] pic.twitter.com/lyzAA8jbSI