Pogledajte kako je branič Dinama neutješno plakao na klupi

Branič Dinama Dino Perić bio je u početnoj postavi Sheriffa, no morao je napustiti igru nakon samo 21 minutu.

27-godišnjak se ozlijedio i nije mogao nastaviti pa je umjesto njega ušao Francois Moubandje.

Perić je nakon što je sjeo na klupu Dinama neutješno plakao, a režiser prijenosa nekoliko je puta fokusirao njegove suze.

Iza Perića je teška ozljeda koji je doživio 2020. godine i to nakon što ga je izbornik Zlatko Dalić pozvao u reprezentaciju Hrvatske. Sudeći po suzama, čini se i da je ovaj put riječ o ozbiljnijoj ozljedi.

Unfortunate for Perić, who is in tears after picking up an injury. Moubandje replaces him. #SHEDZG #UCL pic.twitter.com/6rcdws1n30