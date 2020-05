'Pljunuo na hrvatski grb i dres, pa utakmicu doveo na rub incidenta'

Bivši nogometni reprezentativac BiH Hrvat Marko Topić nedavno se prisjetio jednog događaja s Mediteranskih igara 1997. u Bariju.

Naime, tijekom utakmice Hrvatska - BiH, nakon što je zabio bol, nekoliko je hrvatskih igrača s klupe za pričuve pljunulo prema njemu izjavio je Topić u intervjuu za Life.ba.

- Kada sam zabio gol otišao sam do njihove klupe i rekao sam da sam Hrvat i kako mi je drago što igram za BiH. I onda je krenulo pljuvanje. To je uradilo nekoliko igrača, ali ne svi - izjavio je Topić.

Marko Topić je u HNL-u igrao u Dinamu i Varteksu. Plavi su mu bili odskočna daska u karijeru, a u Maksimiru se nije previše naigrao. Nekoliko je godina igrao u Švicarskoj, a onda je jednu sezonu proveo (1997./98.) u Varteksu. Dok je igrao za klub iz Varaždina doživio je neugodnost, tvrdi kako ga je Vladimir Vasilj vrijeđao po nacionalnoj osnovi.

- Imao sam i jedan neugodan incident u dvoboju s Hrvatskim Dragovoljcem u gostima. Za njih je tada branio Vladimir Vasilj koji je bio hrvatski reprezentativac na Mediteranskim igrama. U prvenstvenom dvoboju je pljuvao prema meni kada bi bio korner za nas, psovao mi je čak mater balijsku, nema što mi nije govorio. To se događalo 1997. godine - rekao je Marko Topić u razgovoru za Life.

Topić je izjavio kako se s Vladimirom Vasiljem sreo 2019. godine u Centru za edukaciju NSBIH te su se rukovali.

- Zamislite, čak mi je pružio i ruku koja je 30 do 40 sekundi bila u zraku. Iz kulture nisam htio praviti skandal. Sada mu valja BiH i sada su svi Hercegovci veći domoljubi od mene. No, to je dokaz da sve kad – tad dođe na svoje - istaknuo je Marko Topić.

Nekadašnji hrvatski reprezentativni vratar Vladimir Vasilj, koji je s vatrenima osvojio svjetsku broncu u Francuskoj (bio je treći golman) ispričao je svoju stranu priče za Hercegovina.info.

- U trenutku kada je Topić postigao pogodak na Mediteranskim igrama, trčeći prema klupi naše reprezentacije je urlao, galamio, vrištao i govorio svakakve ružne riječi, čak je i plazio jezik i s time je izazvao bijes i gnjev svih hrvatskih igrača. Od tog trenutka jedina meta hrvatskih igrača i njihovih krampona je postao Marko Topić - kaže Vladimir Vasilj i dodaje:

- Upravo je on svojom sramotnom i skandaloznom proslavom pogotka ‘pljunuo na grb i dres’ Hrvatske te utakmicu doveo u nervozno stanje pa se ostatak igrao na rubu incidenta. Nitko na tako ružan i ponižavajući način nije slavio pogodak protiv Hrvatske kao što je on to učinio.

- Mislim da je razlog bila njegova frustracija time što nije bio pozvan u hrvatsku reprezentaciju. Zanimljivo je da Topić izvlači stvari od prije 23 godine te spominje da je vrijeđan na nacionalnoj osnovi iako je Hrvat, što nema veze sa zdravim razumom - rekao je Vasilj za Hercegovina.info.

“Jednako tako Topić se sada sjetio i zviždanja himni u Širokom Brijeg. Čemu, upravo u ovo vrijeme, izvlači stvari iz prošlosti kojima proziva Hercegovce i neke političke stranke? - kaže Vasilj i nastavlja:

- Mislim da ključ leži u tome, što je on želio mjesto pomoćnika izbornika A reprezentacije Bosne i Hercegovine, koje nije dobio. Za to su navodno krivi Hercegovci i HDZ. Mislim da je žalosno da se Marko Topić služi čak i politikom i nacionalizmom da bi dobio poene kod čelnih ljudi Saveza.

Vladimir Vasilj na kraju zaključuje:

- Nikada nikome neću dopustiti da “pljuje po grbu i dresu” reprezentacije za koju sam časno nastupao.

