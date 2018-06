Pijetraj: Naknadu HOO-a sam zaradio svojih znanjem i radom

Boksački trener Leonard Pijetraj, koji je vodio našeg najboljeg boksača Filipa Hrgovića tijekom osvajanja brončane medalje na olimpijskim Igrama u Rio de Janeiru, poslao je u četvrtak priopćenje u kojem objašnjava zašto ima pravo na naknadu HOO-a i nakon prekida suradnje s Hrgovićem.

"Teško je racionalno objasniti zašto Filip Hrgović smatra da je, potpuno suprotno propisima Hrvatskog olimpijskog odbora, zdravoj logici i pravdi, pozvan odlučivati o financiranju mog trenerskog rada. Temeljem brončane olimpijske medalje na Igrama u Rio de Janeiru u kolovozu 2016. godine, Hrgović je dobio svoju zasluženu stipendiju, dok sam ja odlukom Vijeća HOO-a sukladno Statutu i drugim aktima HOO-a uvršten među vrhunske trenere i dobio propisanu mjesečnu novčanu naknadu", kaže Pijetraj u priopćenju u kojem ističe da je naknadu HOO-a zaradio svojim znanjem, radom i odricanjem te na temelju rezultata boksača koje je doveo do međunarodnih uspjeha, nezabilježenih u hrvatskom boksu u posljednjih 40-ak godina.

"Pravo na naknadu vremenski je ograničeno, odnosno HOO propisuje da se mora kontinuirano potvrđivati novim uspjesima i novim vrhunskim rezultatima. Dvije godine nakon Hrgovićeve olimpijske bronce, moj je trenerski rad dobio novu potvrdu srebrnom medaljom Marka Miluna na Europskom prvenstvu za boksače do 22 godine. Milun je tako istaknuo i kandidaturu za nastup na Olimpijskim igrama 2020. u Tokiju, a ja sam dobio mogućnost ponovno kandidirati za HOO-ovu naknadu za vrhunske trenere. To ujedno znači i da isplata naknade nije vezana za ime boksača, nego za rezultat. Naime, boksač nakon osvajanja medalje može prestati boksati ili napustiti zemlju ili promijeniti trenera, ali to ne utječe na status njegova dotadašnjeg trenera u HOO-u", ističe Pijetraj i naglašava da se, u skladu s propisima HOO-a, naknada ne može "naslijediti" zajedno s boksačem, odnosno da se naknada dobiva za ostvareni rezultat, a ne za rezultat koji tek treba ostvariti.

"Nijedan boksač kojeg sam trenirao nikad nije bio uskraćen niti za jednu kunu iz fondova sportskih saveza ili HOO-a na koju je imao pravo. Možemo raspravljati jesu li iznosi niski ili visoki, ali kakvi god oni bili, uvijek će biti pojedinaca koji smatraju da su zakinuti i da baš oni zaslužuju mnogo više", zaključuje Pijetraj u svom priopćenju.