Hrgović: Razbit ću svaku svoju sliku koju postave u HBS-u

Nakon jednog temperamentnog posjeta Hrvatskom boksačkom savezu, Filip Hrgović završio je u policijskoj postaji na davanju iskaza po prijavi glavnog tajnika Saveza Marka Marovića.

Što se dogodilo, naš najbolji boksač pokušao je objasniti u subotu ujutro na izvanrednoj presici, a priča kreće prije tri mjeseca:

- Na sastanku održanom prije tri mjeseca HOO i HBS su se usuglasili da bi bilo najpoštenije da se plaća aktualnog boksačkog izbornika Leonarda Pijetraja podijeli na pola. Da pola ide njemu s kojim sam osvojio olimpijsku medalju, a druga polovica mom sadašnjem treneru Yousefu Hasanu s kojim ću se spremati za sljedeće Olimpijske igre.

No, ta se ideja nije nimalo svidjela Hrgovićevu bivšem treneru Pijetraju koji je HBS-u i HOO zaprijetio tužbom, pa je odluka promijenjena.

- S obzirom na to da nisam dobio odgovor niti na jedan upit mailom, otišao sam do Saveza da pitam što se događa, a tada mi je glavni tajnik rekao da su se oni ipak predomislili i da je Izvršni odbor HBS-a odlučio da će cijelu plaću nastaviti davati Pijetraju. Tako su mi zabili nož u leđa i ja sam tu malo poživčanio izgovorivši da su lažovi, nule od ljudi, da nemaju obraza. U tim trenucima nisam na nikoga nasrnuo, nisam nikome prijetio niti spominjao majku ni oca, ali sam izlazeći iz prostorije uzeo svoju uokvirenu sliku s olimpijskom medaljom i tresnuo njome o pod. Učinio sam to iz revolta i ako ponovo postave moju sliku i nju ću doći razbiti jer to su ljudi bez karaktera koji žive na grbači nas sportaša.

Glavni tajnik Marović cijelu je priču doživio očito puno intenzivnije.

- Mene je Marović prijavio za prijetnju što je suludo i to su optužbe koje sam osobno demantirao u Policijskoj postaji Trešnjevka kada sam davao svoj iskaz o istom događaju. Ljudi iz HBS-a me već godinama buše i svaki moj uspjeh pokušavaju umanjiti. Iz HBS-a mi nisu čestitali niti na jednoj od mojih pet profesionalnih pobjeda, nisam pozvan niti na jedno kolo Svjetske lige, a prijavili su me za momčad za WSB bez mog znanja. To su uhljebi i paraziti, jugonostalgičari kojima smeta sve što je hrvatsko, kockice, "Geni, geni, kameni"... Zbog takvih parazita tisuće i tisuće ljudi napustilo je ovu državu, a meni se čini da bi oni bili najsretniji da sam i ja sada s koferom na putu za Irsku.

Na koncu se Hrga ispričao, ali ne čelnicima HBS-a, nego hrvatskoj javnosti.

- Ispričavam se što sam na ovaj sveti dan, baš kada Hrvatska igra svoju prvu utakmicu na nogometnom SP-u, morao javnost opteretiti s ovim. No, ja neću šutjeti jer ova garnitura ljudi zaslužuje osudu za ovakvo ponašanje.

Još je Hrgović dodao:

- Neću nikome dozvoliti da se lopta sa mnom. Štoviše, želim pitati hrvatske institucije da li sam ja kao olimpijski kandidat nacionalni interes i da li moj trener zaslužuje pola plaće. Ako ne zaslužuje, onda neka mi to kažu i ja ću se istog trenutka odreći svog olimpijskog sna i stipendijskog programa.

S obzirom na tromost i inertnost HOO-a, čini se da u ovoj situaciji Hrgoviću želju može ispuniti jedino gradonačelnik Bandić koji nije jednom uskočio u sličnim situacijama.

- Grad Zagreb je moj veliki prijatelj i oni su mi napravili centar s kojim me žele zadržati u Hrvatskoj, dok me HBS tjera iz Hrvatske.

Presicu će narednih dana sazvati i Hrvatski boksački savez, a glavni tajnik Marko Marović ovako je opisao svoj nemili doživljaj:

- Ne može vam biti jednostavno kada takva osoba dođe na vaše radno mjesto, nadvije se nad vama i saspe vam svašta. Istina je, nije bilo fizičkog kontakta, ali je prijetio da će me razbiti, psovao mi je mater, ali i cijelom Izvršnom odboru za što imam i svjedoka u mojoj suradnici, a zvuk razbijanja slike čuo je i kolega iz susjednog saveza. Na koncu je Hrgović meni rekao "ma tebe neću razbiti, jer imaš samo metar i pol i jadan si". Na izlasku je pak uzeo svoju sliku i razbio ju o pod, a to nije njegova imovina. Uostalom, mi u Savezu imamo i Parlova, Plantića, Prtenjaču... Zbog svega toga sam zvao policiju koja je došla i napravila uviđaj, a potom sam ja morao ići u postaju dati izjavu.

Na koncu je Marović zaključio:

- Nažalost, sukob između Hrgovića i Pijetraja na ovaj se način prelio na Hrvatski boksački savez.