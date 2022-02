Petra Vlhova nakon velike pobjede: Oduvijek sam sanjala da ću ovo napraviti

Sjajna 26-godišnja slovačka skijašica Petra Vlhova odličnom drugom vožnjom olimpijskog slaloma u Yanqingu, došla je do dugo očekivane zlatne medalje u ovoj disciplini, a nakon utrke je otkrila da joj plan za finalnu vožnju bio "napasti i pobijediti".

Vlhova je u prvom nastupu osvojila tek osmo mjesto, a za najbržom, Njemicom Lenom Duerr zaostajala je za 72 stotinke.

- Plan je bio napasti i pobijediti. Naravno, to nije bilo lako učiniti. Bila sam malo ljuta i tužna, jer nisam skijala najbolje što sam mogla u prvoj vožnji. Bilo je pomalo teško, ali moja mi je ekipa pomogla razgovorom i evo me tu kao olimpijske prvakinje. Ne mogu vjerovati, to mi toliko znači. Oduvijek sam sanjala da ću to jednog dana uspjeti napraviti. Puno je rada uloženo u ovu medalju - izjavila je osvajačica prvog olimpijskog odličja za Slovačku.

Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS 2022 Beijing Olympics - Victory Ceremony - Alpine Skiing - Women's Slalom - National Alpine Skiing Centre, Yanqing district, Beijing, China - February 9, 2022. Gold medallist Petra Vlhova of Slovakia (C), silver medallist Katharina Liensberger of Austria (L) and bronze medallist Wendy Holdener of Switzerland pose with their medals during the victory ceremony. REUTERS/Denis Balibouse Photo: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

Austrijanku Katharinu Liensberger dijelilo je samo osam stotinki da naslovu svjetske slalomske prvakinje doda i olimpijsko zlato, ali na kraju je bila presretna s osvojenim srebrom, svojom prvom pojedinačnom olimpijskom medaljom.

- Nevjerojatno je da sam uspjela ovako odskijati, jer mi ova sezona nije bila lagana. Jako sam sretna i zahvalna da se ovako završilo. Znala sam za što sam sposobna, ali nisam znala koliko mogu skijati blizu svog limita. Zahvalna sam svima koji su navijali za mene i mom serviseru koji je napravio sjajne postavke opreme - rekla je 24-godišnja Austrijanka.

Wendy Holdener ponovno nije pobijedila, a iako ju je od zlata dijelilo 12 stotinki, nije bila nimalo razočarana takvim raspletom.

- Kad sam prošla ciljnom crtom, već sam prekrižila današnji dan. Kad su druge skijašice jedna za drugom završavale iza mene, totalno sam poludjela od sreće - bila je iskrena 28-godišnja Švicarka koja ima i slalomsko srebro iz Pjongčanga 2018.