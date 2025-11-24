Petković prijeti tužbom zbog problema s dugovima, evo što je slijedilo nakon što je podigao prašinu

Hrvatski napadač Bruno Petković (31) ponovno je izazvao pozornost turskih medija nakon što se nije pojavio u sastavu Kocaelispora protiv Goztepea. Odmah su se pojavile priče da odbija igrati dok mu klub ne isplati zaostale plaće. Petkoviću navodno od početka sezone nije isplaćena nijedna plaća, već samo bonus od 200.000 eura koliko je dobio za potpis ugovora. Hrvatski napadač javno je zatražio isplatu dodatnih 450.000 eura, te je upravi postavio ultimatum od 10 dana, nakon čega bi podnio tužbu FIFA-i i napustio klub.

Lokalni portal Kocaeli Barış Gazetesi piše kako je Petkoviću, nakon 200.000 eura isplaćenih prošlog tjedna, danas uplaćeno još oko 325.000 eura čime je poništen njegov formalni zahtjev za isplatu. Unatoč današnjoj uplati, Kocaelispor mu je ostao dužan oko 125.000 eura, no još uvijek nije poznato kada će to biti sređeno.

Turci su mu prema pisanju tamošnjih medija, dugovali ukupno 650.000 eura. Od toga je 200.000 eura trebao dobiti kao bonus za potpis, a 450.000 eura na ime plaća od početka sezone. Petković je potom zatražio isplatu dugovanja i klubu poslao formalni zahtjev uz prijetnju da će pokrenuti tužbu ako ne ispune obveze i plate mu zaostatke.

Turski mediji smatraju da je njegov izostanak povezan s dugovanjima koja klub ima prema njemu. Navode kako situacija izaziva sve veću zabrinutost među navijačima oko njegove budućnosti. Povremeni hrvatski reprezentativac u Kocaelispor je stigao proteklog ljeta iz Dinama, a u osam odigranih utakmica zabio je četiri gola.