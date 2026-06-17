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KREĆEMO NA SP-U

Vatreni su zaslužili da se Hrvatska ponovo ujedini! Ali, sada imaju i popriličan teret

ARHIVA - 2018. Godišnjica dočeka Vatrenih nakon osvajanja srebrne medalje na SP-u u Rusiji
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Autor
Tomislav Dasović
17.06.2026.
u 08:45

Srebro iz Rusije i bronca iz Katara stoga ne izaziva samo respekt i divljenje nego ono nosi i popriličan teret – svi sada žele, više nego ikada, pobijediti Hrvatsku! To je uloga na koju moramo biti pripremljeni. Osobito kada s druge strane stoje uvijek goropadni, osvetnički nastrojeni Englezi.

Hrvatska reprezentacija danas kreće u svoj sedmi pohod na svjetskim prvenstvima, čeka je 31. utakmica, prvi put na otvorenju protiv europskog suparnika... I opet je naravno prati ona ista neizvjesnost, strepnja, napetost i nervoza kao i prvi put, sad već davne 1998. godine kada nas je u Lensu čekala avantura s egzotičnim Jamajčanima, u kojoj smo slavili pobjedu 3:1. Od tada su vatreni još samo jednom slavili u prvom kolu SP-a, nad Nigerijom (2:0) prije osam godina u ruskom Kalinjingradu, tri puta izgubili – dva puta od Brazila (0:1, 1:3) i jednom od Meksika (0:1) – te jednom remizirali, 0:0 s Marokom u Kataru.

U srcu užarenog Teksasa, u Arlingtonu, na jednom od najljepših stadiona na svijetu, Hrvatsku danas čeka dobro poznat, itekako izazovan i moćan suparnik, Engleska, 4. selekcija s Fifine ljestvice (Hrvatska na 11. mjestu).

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ARHIVA - 2018. Godišnjica dočeka Vatrenih nakon osvajanja srebrne medalje na SP-u u Rusiji
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Što možemo očekivati od Hrvatske na američkom tlu? Klasa je naravno i dalje prisutna, pa i neprocjenjivo igranja na velikim natjecanjima, a strast igranja za domovinu i pozitivna energija koja je tijekom ruskih i katarskih avantura pratila vatrene sve do završnice natjecanja osjećaju se i sada. Samo ih treba rasplamsati.

I premda su ruski i katarski heroji, Modrić, Kovačić, Kramarić, Perišić, već u ozbiljnim, čak veteranskim godinama, uvjereni smo kako su dostojni još jednog rezultata za pamćenje na Svjetskom prvenstvu. Hrvatska je u SAD došla s autoritetom osvajača dviju svjetskih medalja, kao jedna od najintrigantijih momčadi – predvođena svjetskim fenomenom Modrićem, i sama je letvicu podigla sve do pobjedničkoga postolja.

Srebro iz Rusije i bronca iz Katara stoga ne izaziva samo respekt i divljenje nego ono nosi i popriličan teret – svi sada žele, više nego ikada, pobijediti Hrvatsku! To je uloga na koju moramo biti pripremljeni. Osobito kada s druge strane stoje uvijek goropadni, osvetnički nastrojeni Englezi.

Jedino što znamo sigurno: vatreni nas svojim ratničkim pristupom, svojom predanošću nacionalnom dresu sigurno neće razočarati. I zaslužili su da se Hrvatska radi njih ponovno ujedini kao u ljeto 2018. i pred Božić 2022. godine. 

Velika parada navijača Hrvatske u Dallasu
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SP 2026. Hrvatska reprezentacija

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