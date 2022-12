Gvardiol s osmijehom: 'Ma kakav Lukaku, ako smo kompaktni i kada djelujemo kako jedno sve je lakše!'

Hrvatska i Belgija odigrale su utakmicu trećeg kola grupne faze Svjetskog prvenstva u Kataru. Nakon devedeset stresnih minuta Hrvatska je odnijela remi pobjede vrijedan i tako se plasirala u osminu finala SP-a (0:0) gdje nas čeka prvoplasirana momčad skupine E koja će se razriješiti večeras.

- Možda smo mogli postići pogodak i tako lakše dočekati završnicu utakmice. No, imala je i Belgija dosta prilika, stisnuli su nas na kraju. Iskreno rečeno, kako je sve izgledalo moramo biti zadovoljni ovakvim rezultatom. Lukaku? Ma, ranije sam govorio, ako smo kompaktni i kada djelujemo kako jedno sve je lakše“, izjavio je Gvardiol, najbolji hrvatski nogometaš i u ovom trećem susretu, ali i dosad na svjetskom prvenstvu

- Primarni cilj smo ostvarili, prošli smo skupinu. Idemo dalje, čekamo osminu finala i bez obzira tko nam bio suparnik bit će teško nama, ali i njima. Tražili smo pobjedu protiv Belgije, znali smo da neće biti dobro ako se odlučimo braniti svih 90 minuta. Većim dijelom utakmicu smo imali pod kontrolom. Ma, sve ste vidjeli kako je izgledala utakmica“, kazao je nakon plasmana u osminu finala Bruno Petković, koji je u igru ušao tijekom drugog poluvremena.

Borna Sosa je također potvrdio koliko je teška bila utakmica protiv belgijskih nogometaša.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 01.12.2022., stadion Ahmad Bin Ali, Al Rayyan, Katar - FIFA Svjetsko prvenstvo, skupina F, 3. kolo, Hrvatska - Belgija. Borna Sosa, Domagoj Vida Photo: Igor Kralj/PIXSELL Photo: Igor Kralj/PIXSELL

- Dramatična je bila utakmica, ali znali smo da će tako biti. Igrali smo protiv jedne od najboljih svjetskih reprezentacija. Bilo je teško i intenzivno. Posebno u drugom poluvremenu kada su oni uveli Lukakua i Hazarda. Teško je protiv njih igrati. No, ostvarili smo svoj cilj. Mogli smo zabiti mi, mogli su zabiti oni. Vjerojatno su oni imali i bolje šanse. Imali smo u svemu i malo sreće, ali upravo smo to zaslužili zbog pristupa. Kako na ovoj utakmici tako i na cijelom turniru. Imam dojam da su nas oni htjeli izmoriti kroz prvo poluvrijeme i onda su napravili izmjene u nastavku. No, kao i uvijek, dali smo sve od sebe. Mi smo takva momčad. Uvijek idemo maksimalno, do kraja - rekao je Sosa.

Standings provided by Sofascore

Hrvatska je opasno živjela u drugom poluvremenu, nakon što je bila bolja u prvom, u kojem je Anthony Taylor zbog milimetarskog zaleđa poništio već dosuđeni kazneni udarac za Hrvatsku. U drugom dijelu je Romelu Lukaku pogodio vratnicu i još tri dobre prilike za postizanje pogotka.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 01.12.2022., stadion Ahmad Bin Ali, Al Rayyan, Katar - FIFA Svjetsko prvenstvo, skupina F, 3. kolo, Hrvatska - Belgija. Joško Gvardiol, Mateo Kovacic, Thomas Meunier Photo: Igor Kralj/PIXSELL

U dvoboju Maroka i Kanade već nakon 23 minute dvoboja marokanci su imali dva gola prednosti. U 4. minuti početničku pogrešku vratara Milana Borjana iskoristio je Hakim Ziyech. Borjan je izašao iz kaznenog prostora i dodao loptu Ziyechu na 30 metara, a ovaj ga je preciznim udarcem prebacio za vodstvo.

U 23. minuti Hakimi je dugim dodavanjem izbacio Youssefa El Nesyrija, a marokanski napadač je odlično primio loptu i u sprintu došao do kaznenog prostora te sa 12-13 metara pogodio bliži kut pokraj loše postavljenog vratara Borjana.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 01.12.2022., stadion Ahmad Bin Ali, Al Rayyan, Katar - FIFA Svjetsko prvenstvo, skupina F, 1. kolo, Hrvatska - Belgija. Photo: Igor Kralj/PIXSELL

U 40. minuti Kađani su smanjili zaostatak. Po lijevom boku prošao je Sam Adekugbe i poslao loptu prema kaznenom prostoru. Na putu se ispriječio Nayef Aguerd promijenio putanju lopte i pogodio bliži kut svojih vrata.

Sve utakmice, komentare i analize vatrenih pratite na portalu Večernjeg lista

>> VIDEO: Fifa provodi istragu protiv Hrvatske: Evo kakva kazna očekuje HNS zbog ispada navijača