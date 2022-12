Zekić o Borjanovoj pogrešci: 'Idiotski potez, bolje ne imati vratara, nego imati ovakvog, zna sve osim braniti.'

Hrvatska i Belgija igraju utakmicu trećeg kola Svjetskog prvenstva u Kataru. Na poluvremenu je 0-0, a istovremeno na drugom terenu u susretu Maroka i Kanade vidjeli smo čak tri gola. (2-1 za Maroko) No posebno je upečatljiv bio prvi pogodak koji je već nakon pet minuta zbog amaterske pogreške primio kanadski vratar Milan Borjan.

Zabio je Hakim Ziyech. Bio je to nevjerojatan poklon kanadskog vratara koji je izašao s gola, uputio se u nepoznato te poslužio Ziyecha kojemu nije bilo teško zabiti na prazna vrata.

Situaciji su u emisiji na poluvremenu na HRT-u komentirali i gosti u emisiji, a najoštriji u kritici bio je trener Zoran Zekić:

- Mislim da je daleko najlošiji vratar na SP-u. Kako on djeluje bolje da ni nemaš vratara, nego da imaš ovakvog. Oprostite na izrazu, ali idiotski potez, čini se da bolje zna sve druge stvari osim braniti - kazao je Zekić.

Podsjetimo, Borjan je posljednjih dana dospio u fokus javnosti u regiji svojim izjavama uoči i nakon utakmice Hrvatske i Kanade zbog svoga stava da je rođen u "Krajini, Dalmaciji, srpskom mjestu". Vratar Borjan, koji je izjavio da rodni Knin i Dalmaciju smatra dijelom Srbije, bio je na udaru hrvatskih navijača na utakmici u Kataru. Nakon utakmice njegov se telefonski broj navodno masovno širio među WhatsApp grupama pa je tako dobio 2500 poruka hrvatskih navijača.



Borjan je u jednom trenutku te utakmice dignuo tri prsta.

- Da, jesam, pokazao sam. Jer krivo mi je kada te vrijeđaju. Ali to govori o njima. Gledam svoje dvorište, svoju reprezentaciju, svoje ljude oko sebe i svoju obitelj, to mi je najvažnije, ostalo, te primitivce, nemam što komentirati - rekao je Borjan.

Zbog svega je na kraju FIFA pokrenula disciplinski postupak.

