Perković: 'Odlasci iz kluba? Napravit ćemo to u idućim danima. Imamo problema'

Nogometaši Rijeke novi su prvaci Hrvatske, drugi put u svojoj povijesti, nakon domaće pobjede 2-0 (1-0) protiv Slaven Belupa, dok je bodovno izjednačen na drugom mjestu ostao Dinamo. Rijeka i Dinamo skupili su po 65 bodova, Dinamo je također slavio u svom domaćem ogledu 1-0 (1-0) protiv Varaždina, ali je riječki sastav imao prednost zbog boljeg međusobnog omjera i time proslavio titulu. Prvi puta Rijeka je bila prvak Hrvatske u sezoni 2016./17. Dinamo je ostao na 25 titula prvaka. Za slavlje Rijeke strijelci su bili Niko Janković u 12. i Toni Fruk u 51. minuti. Minimalnu, ali pirovu pobjedu Dinamu je osigurao Petar Sučić u 39. minuti. U zadnjem 38. kolu slavio je i Hajduk, 1-0 kod Šibenika golom Rokasa Pukštasa u 71. minuti, ali Splićani su ostali treći na ljestvici. Svoj dojam nakon utakmice podijelio je trener Dinama, Sandro Perković.

"Iskrene čestitke Rijeci na osvojenom naslovu. Bili su jako blizu i lani, tada nisu uspjeli. Najmanji broj poraza i primljenih golova, želim im sreću i u finalu Kupa. Zasluženo. Danas je bila teška psihološka utakmica za igrati. U prvom poluvremenu smo mogli doći do 2:0, nismo zabili. To su utakmice koje vam mogu izmigoljiti iz ruku, kao i ona protiv Lokomotive, no danas smo uspjeli. U trenutku kad sam ja preuzeo odgovornost bili smo treći, sedam bodova od drugog, osam od prvog. Popravili smo neke stvari, ostali smo kratki za milimetar, nešto slično kao i u Ligi prvaka. Očito je to takva sezona, zahvaljujem se igračima i svim svojim suradnicima na svemu", rekao je uvodno.

Upitan smatra li ovu sezonu neuspješnom odgovorio je: "Da bilo koji klub napravi 11 bodova u Ligi prvaka i završi drugi, bilo bi okej. No u Dinamu ne. Drugo mjesto je veliki neuspjeh, mi smo zadnjih sezona bili u problemima, pa smo se izvlačili. Vrč je išao na vodu dok se nije razbio, ovoga puta se razbio."

Jedan od okupljenih primijetio je da navijači nisu Martina Baturinu počastili ovacijama niti aplauzom. "Ja nisam to tako vidio, iako sam bio fokusiran. Mislim da je dobio aplauz, a suze nisu bile zbog toga. On je vrhunski igrač, odigrao je dobru utakmicu", rekao je Perković pa odgovorio na pitanje o vlastitoj budućnosti u klubu: "Nisam razgovarao s ljudima u klubu, vjerujem da ćemo to napraviti u idućim danima."

Na kraju mu je postavljeno pitanje koliko igrača treba promijeniti u momčadi Dinama. "Mi zadnjih par sezona smo bili u problemima, pa smo se izvlačili. Ove sezone to nije bio slučaj. Za neki drugi klub bi ovo bila dobra sezona, ali za nas ne, pa slijede posljedice. Ne bih spekulirao što treba mijenjati, koje igrače", kazao je trener Dinama.