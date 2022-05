Perišiću ponuda koja se neće svidjeti navijačima: Odlazi u redove velikog rivala?!

Chelsea je prvi u redu klubova koji planiraju ovog ljeta dovesti Ivana Perišića, ali bez obzira što talijanski mediji tvrde kako je taj posao definiran, ništa neće završiti dok vatreni ne stavi potpis na ugovor. Upravo na to računa Juventus.

Čelnici Stare dame u Perišiću vide idealno rješenje za iduću sezonu, a uz njega bi voljeli u svojim redovima vidjeti Angela di Mariju i Paula Pogbu. Time bi nadomjestili odlazak Paula Dybale, koji se ipak nije nametnuo u trenucima kad je morao postati lider.

Problem ove priče jest u tome što je Juventus veliki Interov rival pa bi se kod navijača taj odlazak tretirao kao izdaja. No, malo tko bi mogao zamjeriti Perišiću na odlasku u Torino nakon odnosa koji mu je Inter iskazao.

Foto: ALBERTO LINGRIA/REUTERS Soccer Football - Coppa Italia - Final - Juventus v Inter Milan - Stadio Olimpico, Rome, Italy - May 11, 2022 Inter Milan's Ivan Perisic celebrates scoring their third goal REUTERS/Alberto Lingria Photo: ALBERTO LINGRIA/REUTERS

Ono što, navodno, Juve planira ponuditi jest ugovor po principu "1+1" za šest milijuna eura po sezoni. Ivan traži toliko, a Inter to (zasad) nije spreman ponuditi. Chelsea i Newcastle jesu, barem ako je vjerovati engleskim, talijanskim i njemačkim medijima.

Ukratko, Perišića čeka jedno jako zanimljivo ljeto, u kojem će imati slatke brige o tome gdje nastaviti karijeru, koja djeluje kao da je u ubrzanoj uzlaznoj putanji.

