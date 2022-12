Perišić se vratio treninzima u Tottenhamu: 'Pokazao je veliku želju'

Engleski nogometni premierligaš Tottenham jedan je od rijetkih klubova koji se može pohvaliti kako su u njegove redove stigle sve tri medalje sa Svjetskog prvenstva u Katru. Argentinac Cristian Romero je osvojio zlato, Francuz Hugo Lloris srebro, a naš Ivan Perišić broncu.

- Moramo biti ponosni na naše igrače, na igrače koji su igrali na Svjetskom prvenstvu, jer Cuti, Hugo i Ivan, osvojili su zlatnu, srebrnu i brončanu medalju. Ovo je bilo jako važno, zbog njih smo kao klub stvarno ponosni - istaknuo je menadžer londonskog kluba Talijan Antonio Conte.

Tottenham u ponedjeljak na "Boxing Day" očekuje nastavak prvenstva i gostovanje kod Brentforda, a Conte je otkrio tko bi mogao zaigrati.

- Jako mi se sviđa što se Ivan Perišić danas vratio i odradio trening s nama i pokazao veliku želju - kazao je Talijan.

Foto: Paul Childs/REUTERS Soccer Football - Premier League - Tottenham Hotspur v Leeds United - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - November 12, 2022 Tottenham Hotspur's Ivan Perisic and Dejan Kulusevski before the match

- Što se tiče Huga (Llorisa), on ide s nama, ali će ostati na klupi, dok će Cuti (Romero) biti na raspolaganju, nadam se za sljedeću utakmicu protiv Aston Ville - dodao je.

Perišić je s hrvatskom reprezentacijom osvojio treće mjesto na World Cupu u Kataru pobjedom 2-1 protiv Maroka u susretu za broncu.

Po povratku u domovinu krilni igrač vatrenih je sudjelovao u proslavama u Zagrebu, Splitu i svom Omišu, međutim vremena za slavlje nije bilo previše jer se šest dana nakon susreta za broncu vrati u klub treninzima.

Tottenham se trenutačno nalazi na četvrtom mjestu engleskog prvenstva sa 29 bodova, osam manje od vodećeg Arsenala. Ispred Spursa su i Manchester City sa 32, te Newcastle United sa 30 bodova.