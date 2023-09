Pep Guardiola: Ne znam što je s Kovačićem

Ispred nas je 32. izdanje elitnog klupskog nogometnog natjecanja otkako nosi ime Lige prvaka. Bit će to i posljednje u sadašnjem formatu jer će iduće sezone doživjeti veliku reformu. Više neće biti osam skupina, nego jedna liga s 36 klubova. No o svim tim promjenama brinut ćemo se i o njima pisati sljedeće sezone, a ova je krenula i otkako je održan ždrijeb grupne faze jedna skupina svima nam je zapela za oko.

Naime, najzanimljivija je skupina F u kojoj su PSG, Borussia Dortmund, Milan i Newcastle United. Aktualni europski prvak Manchester City u obranu naslova kreće pak iz skupine G, a protivnici građanima bit će RB Leipzig, Crvena zvezda i Young Boys.

Jako je iscrpljujuće

Baš utakmica Manchester Cityja zanimljiva je i Hrvatima jer u tom su klubu dva naša reprezentativca – Joško Gvardiol i Mateo Kovačić.

Ligu prvaka građani otvaraju danas (21 sat) na Etihadu, a stiže im srpski prvak Crvena zvezda. City je velik favorit u ovom susretu, a najavio ga je trener Pep Guardiola koji ima problema s ozljedama igrača.

– Kada imate puno ozljeda, to vam nije problem danas ili dan poslije, to je problem za sljedećih od tri do pet utakmica. U Carabao kupu idemo u Newcastle. Žao mi je, ali ima utakmica u kojima ću morati koristiti igrače iz druge momčadi. De Bruynea i dalje nema, Stonesa također, za Kovačića i Grealisha ne znam... – rekao je pa nastavio:

– Sada se samo odmaramo, oporavljamo i pokušavamo doći na utakmicu u što boljem stanju. Ja sam bio na odmoru, ali ovi momci su igrali 90 minuta s reprezentacijama, putujući iz Bolivije, Brazila... To je jako iscrpljujuće – zaključio je.

Podsjetimo, hrvatski veznjak Mateo Kovačić nije nastupao za Hrvatsku u rujanskom kvalifikacijskom ciklusu za Euro 2024. zbog ozljede zadnje lože. Ozlijedio se prije utakmice s Latvijom, na terenu ga neće biti najmanje do 21. rujna.

Inače, City ima svih pet pobjeda na startu Premier lige i gazi sve pred sobom, Crvena zvezda pak dolazi uzdrmana na Otok, a svjesna je i toga da je dobila najtežeg protivnika odmah na startu. U posljednje tri utakmice Super lige Srbije ima dva poraza.

No istina je da su ovakve utakmice za autsajdere najlakše, kad je riječ o igri, ali i pripremama...

Od ostalih susreta danas se u ranijem terminu od 18.45 sati sastaju Milan i Newcastle te Young Boys i Leipzig.

Derbi dana PSG-a i Borussije D.

Od 21 sat igra se ostatak susreta: Barcelona - Antwerp, Lazio - Atletico Madrid, Šahtar - Porto i derbi dana PSG - Borussia Dortmund.

U tom terminu sastaju se i Feyenoord i Celtic. Zašto je taj susret zanimljiv? Pa dva su razloga – bit će to utakmica na kojoj će igrati hrvatski reprezentativac Luka Ivanušec za nizozemsku momčad, a bit će ondje i jedini hrvatski sudac koji će ovaj tjedan suditi u Europi. Naime, Ivan Bebek (46) bit će VAR sudac.