Pad kakav si je Dinamo dopustio protiv Astane ne smije se dogoditi u Ateni

Dinamo će sljedećeg tjedna igrati prvu utakmicu trećeg pretkola Lige prvaka, plavi su u drugom pretkolu očekivano izbacili kazahstanskog prvaka Astanu. Očekivano, pogotovo nakon prve utakmice u Zagrebu gdje je bilo 4:0 za plave, koji su prolazak potvrdili novom 2:0 pobjedom u Astani. Dinamo će sad protiv grčkog AEK-a igrati za ulazak u play-off Lige prvaka, a već sad ima osiguranu europsku jesen, najmanje u Konferencijskoj ligi (ako ispadne od AEK-a pa u play-offu Europske lige).

Emreli se mogao proslaviti

Igor Bišćan odlučio je odmoriti svoja dva španera Luku Ivanušeca i Martina Baturinu, u prvoj postavi našli su se Sučić i Emreli. Početak na umjetnoj travi u Astani nije izgledao dobro, već u prvoj minuti plavi su se spetljali i domaćini su zaprijetili, no na kraju je to raščišćeno.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Puno bolju priliku imao je Dinamo, u devetoj minuti lopta je preskočila domaćeg stopera Maročkina, pobjegao je Petković i dobro pucao, no Čondrić je obranio, odbijenu loptu ponovno je iz teške pozicije pokušao pospremiti Petković, no Čondrić je zatvorio svoj bliži kut. Ipak, hrvatski vratar na golu Astane bio je nemoćan u 24. minuti. Špikić je povukao napad, odigrao za Emrelija koji je na rubu 16-erca okrenuo dvojicu svojih čuvara i pucao, bilo je dvojbi je li Maročkin u pokušaju da spriječi Emrelija postigao autogol, no Uefa je pogodak upisala Emreliju.

Koju minutu kasnije imao je posla i vratar plavih, u 27. minuti opasno je pucao Hovhanisjan, bio je to prvi udarac Astane u okvir Livakovića gola gledajući obje utakmice. Potom je Petković podvalio loptu Emreliju, sam je bio pred Čondrićem, no čuvar mreže domaćih uspio je sačuvati mrežu, a spasio je i kad su njegovi suigrači servirali loptu Petkoviću, Čondrić je izašao na 30 metara od gola i uspio ga zaustaviti u čistoj situaciji. Još je bolju situaciju imao Emreli u 40. minuti kad ga je pronašao Mihajličenko, prvo se Azerbajdžanac spetljao, onda se snašao "rolicom" na tri metra, no lopta je od bloka otišla u korner. Mogao se proslaviti Emreli, uz pogodak i dobru igru imao je još dosta prilika. Plavi su na odmor otišli s vodstvom 1:0, a po prilikama su mogli voditi i znatno uvjerljivije.

VEZANI ČLANCI:

Nakon samo pet minuta nastavka Emreli je i drugi put pogodio, no suđen mu je prekršaj u napadu. Nakon toga Astana je opasno prijetila, imala niz prilika, ali Livaković je spašavao. Na kraju je Dinamo povećao prednost na 2:0, zabio je Antonio Marin.

– Bili smo dobri, pogotovo u prvom dijelu susreta, nismo suparniku dopustili osjećaj da nešto može napraviti, iznenaditi nas, odvesti utakmicu u za nas neželjenom smjeru, dovesti nas u nekakvu nervozu. Na kraju su oni imali neke situacije za pogotke, možda su i zaslužili postići pogodak, a mi smo ipak počeli osjećati umor od putovanja, utakmica, ovog terena... No čestitam svojim dečkima, profesionalno su sve odradili. AEK je potpuno druga priča, ali sad ćemo uživati u ovoj pobjedi i od danas se baviti AEK-om. Odnosno, prvo Goricom pa onda AEK-om – rekao je nakon utakmice trener Dinama Igor Bišćan i pojasnio:

Hvala navijačima koji su došli

– Imali smo dogovor, željeli smo i ovdje pobijediti jer u pitanju je i koeficijent, a i bolja smo momčad koja mora težiti pobjedi protiv svakog suparnika od kojeg smo kvalitetniji Dobar je znak što ponovno nismo primili pogodak, dečki su se borili za to, a to pokazuje momčadski duh.

VEZANI ČLANCI:

Bišćan je čestitao i navijačima plavih te im zahvalio što su doputovali tako daleko i ugodno ih iznenadili kad su ih već dan prije utakmice vidjeli na treningu.

Plavi su prvi ispit u Europi ove sezone položili kao odlični učenici, prvi dio ispita odradili su odlično pa im je drugi dio bio samo odrađivanje. No pad kakav su si mogli dopustiti protiv Astane ne smije im se dogoditi protiv grčkog prvaka koji je izuzetno težak suparnik i takve padove u igri plavih sigurno bi znao iskoristiti, a to bi poljuljalo ambicije vezane za Ligu prvaka.•