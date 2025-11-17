Naši Portali
NOVA ŠANSA

Ozljeda sjajnog napadača otvara vrata vatrenom u velikanu, dobio je neočekivanu priliku

Slavlje nogometaša Hrvatske nakon pobjede nad Farskim otocima i plasmana na Svjetsko prvenstvo
Marko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
17.11.2025.
u 14:07

Pavlidis je otputovao u Lisabon gdje će nastaviti s liječenjem. Zbog toga bi se u prvu postavu trebao vratiti 22-godišnji Ivanović

Grčki nogometni napadač Vangelis Pavlidis ozlijedio se u subotu tijekom utakmice sa Škotskom, zbog čega bi se u prvu postavu portugalskog kluba Benfice trebao vratiti njegov hrvatski suigrač Franjo Ivanović. Pavlidis, kapetan Grčke u pobjedi od 3-2 nad Škotskom, u nedjelju je u Ateni obavio liječnički pregled kojim je utvrđena ozljeda lijevog koljena. Premda nije riječ o ozbiljnijoj povredi, reprezentacija Grčke oslobodila ga je nadolazeće utakmice s Bjelorusijom budući da je izgubila mogućnost plasmana na Svjetsko prvenstvo.

Pavlidis je otputovao u Lisabon gdje će nastaviti s liječenjem. Zbog toga bi se u prvu postavu trebao vratiti 22-godišnji Ivanović.

Hrvatski reprezentativac je odigrao samo minutu u posljednje tri utakmice Benfice. Trener Jose Mourinho, koji je sjeo na klupu krajem rujna, promijenio je formaciju pa u napadu drži samo jednog napadača iza kojega su tri vezna igrača. U takvom sustavu prednost daje 26-godišnjem Pavlidisu. On je od dolaska u klub prije nešto više od dvije godine zabio 44 gola u 79 utakmica, a upisao je i 16 asistencija.

Benfica je ljetos dovela Ivanovića za 22,8 milijuna eura iz belgijskog prvaka Royal Union Saint-Gilloisea, što je bio najveći transfer nekog hrvatskog nogometaša tijekom ljetnog prijelaznog roka. Hrvatski golgeter je od tada sudjelovao u 19 utakmica Benfice i zabio pet golova, ali većinu odigranih minuta upisao je kod prethodnika na klupi Brune Lagea.

Pavlidis bi se mogao oporaviti do 25. studenog, kada Benfica igra s Ajaxom utakmicu Lige prvaka, procjenjuju portugalske sportske novine A Bola. Ivanović bi dotad trebao zaigrati u domaćem Kupu, a možda i u Amsterdamu.

Hrvatski izbornik Zlatko Dalić nije uvodio Ivanovića u igru u pobjedi od 3-1 nad Farskim Otocima, kojom je Hrvatska u petak osigurala plasman na Svjetsko prvenstvo. Hrvatska večeras gostuje u Crnoj Gori u posljednjoj kvalifikacijskoj utakmici.

Izbornik Dalić spremio iznenađenje za Crnu Goru: Dvojica počinju prvi put nakon SP-a u Kataru
Ključne riječi
Benfica hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Franjo Ivanović

World Cup - UEFA Qualifiers - Group A - Slovakia v Germany
Video sadržaj
IGRA SE VEČERAS

Utakmica u kojoj ne igra Hrvatska će odrediti sudbinu vatrenih na svjetskom prvenstvu

Podsjetimo, kad bi se Hrvatska našla u prvoj jakosnoj skupini, potencijalni protivnici iz druge jakosne skupine bili bi joj Njemačka, Maroko, Italija, Kolumbija, Urugvaj, Švicarska, Japan, Senegal, Danska, Iran, Južna Koreja i Austrija. Kad bi se Hrvatska našla u drugoj jakosnoj skupini, potencijalni protivnici iz prve bili bi joj Španjolska, Argentina, Francuska, Engleska, Brazil, Portugal, Nizozemska, Belgija, Njemačka, SAD, Kanada i Meksiko

