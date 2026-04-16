VIDEO Mađari bruje o snimci Meloni nakon pitanja o Orbanu: Njezin izraz lica je sve

Mađarski mediji raspisali su se o snimci koja se proširila društvenim medijima, a na kojoj se talijanska premijerka Giorgia Meloni našla, kako pišu, u neugodnoj situaciji na poznatom festivalu Vinitaly u Veroni. Novinar ju je izravno upitao hoće li nazdraviti Viktoru Orbanu. Meloni nije odgovorila. Umjesto toga, kamere su uhvatile njezinu rekciju, a snimka koju je objavio Journalaia postala je viralna. Njezin pogled je bio sve, a mnogi su to protumačili kao jasan znak distanciranja od Orbana, javlja Index.hu.

Podsjetimo, na parlamentarnim izborima u Mađarskoj oporbena stranka Tisza Petera Magyara ostvarila je uvjerljivu pobjedu, čime je završila višegodišnja vladavina Viktora Orbana. Meloni je tim povodom na platformi X objavila poruku u kojoj je zahvalila Orbanu na suradnji, ali je istovremeno poslala poruku i novoj mađarskoj vlasti. Napisala je: "Hvala mom prijatelju Viktoru Orbánu na intenzivnoj suradnji u proteklim godinama, a znam da će i iz redova oporbe i dalje vjerno služiti svojoj domovini". Dodala je da Italiju i Mađarsku veže duboko prijateljstvo.

Unatoč javnoj zahvali, Meloni na festivalu nije htjela simbolički nazdraviti Orbanu, što je mnoge iznenadilo s obzirom na njihovu dosadašnju bliskost. Ovaj trenutak ponovno je podsjetio na složen odnos između dvoje dugogodišnjih saveznika, posebno sada kada je Orban izgubio vlast.

Posljednjih par dana mediji analiziraju i odnos Meloni i Donalda Trumpa. Odnos između američkog predsjednika Meloni doživio je dramatičan obrat. Još prije samo godinu dana Trump ju je javno hvalio kao „divnu ženu“ i „velikog vođu“. Međutim, posljednjih dana došlo je do otvorenog sukoba. Meloni je kritizirala Trumpov napad na papu Lava nazvavši ga "neprihvatljivim". Trump je na to odgovorio oštro u intervjuu za talijanski Corriere della Sera. "Šokiran sam njome. Mislio sam da je hrabra, ali sam se prevario. Ona je ta koja je neprihvatljiva, jer joj nije stalo hoće li Iran imati nuklearno oružje kojim bi Italiju mogao uništiti za dvije minute", poručio je.

Trump je Meloni zamjerio i što Italija nije dovoljno podržala američke akcije protiv Irana, te što je odbila dopustiti američkim vojnim zrakoplovima korištenje baze Sigonella. Ovaj javni sukob dolazi u trenutku kada Meloni pokušava ojačati svoj položaj u Italiji nakon poraza na referendumu, gdje joj je bliska povezanost s Trumpom donijela političke probleme.