Ovo što se govori o treneru Dinama je podcjenjivački!

Sandro Perković odmjereno je jučer govorio o detaljima koji bi mogli očekivati Dinamo u derbiju na Poljudu. O ishodu današnje utakmice (16 sati) puno bi toga moglo ovisiti. S obzirom na sve što se događalo zadnjih tjedana u našem nogometnom prvenstvu, zaista bi bilo neozbiljno donositi bilo kakve ultimative zaključke. No Dinamo bi mogao imati određenu psihološku prednost. Sandro Perković jučer je otkrio da u tom smislu nije bilo posebne pripreme za jednu od najvažnijih utakmica ove sezone. No jasno je kako će psihološko stanje obiju momčadi biti možda i ključno za konačnu izvedbu na Poljudu koji će sigurno biti ispunjen do posljednjeg mjesta. S druge strane, za opći dojam najvažnije će biti da najveći hrvatski nogometni derbi prođe bez problema u sigurnosnom smislu.

– Bez velikih riječi idemo u Split, znamo kamo idemo, protiv koga igramo i koliko nam to znači. Utakmica protiv Rijeke pokazala je naš karakter, s tim karakterom dolazimo na Poljud. Bez euforije i bez straha. Tri boda su cilj, tako ćemo se postaviti. Nismo uspjeli ove sezone pobijediti Hajduk bez obzira na trenutačnu formu i poziciju na ljestvici. Želio bih da potpis momčadi bude kao protiv Rijeke. Želimo pokazati najbolje od sebe – rekao je u uvodu trener Dinama.

Moramo biti čvrsti

Osvrnuo se na posljednja tri derbija.

– Još nismo uspjeli dobiti Hajduk ove sezone, svaka utakmica protiv njega je specifična, bez obzira na formu i stanje na ljestvici. Volio bih da moj potpis bude na tragu onoga što smo pokazali u prvom dijelu protiv Rijeke gdje smo bili kompaktni, čvrsti i dobri na lopti, a dosta smo puta bili i opasni.

Govorio je Perković o rosteru momčadi i izostancima.

– Ne znam odakle izlaze sve te informacije o Bruni Petkoviću, on normalno trenira, svakim je danom u sve boljem stanju i planiramo ga koristiti. Liječnici su naporno radili. Situacija se popravlja, a koliko će to biti dovoljno, odlučit ćemo nakon sutrašnjeg treninga. Zahvaljujem liječničkoj službi i fizioterapeutima koji su naporno radili da Martina Baturinu osposobe za utakmicu, kod njega je primjetna velika želja za igrom u derbiju, stvari idu nabolje, danas ćemo odlučiti hoće li zaigrati – rekao je Perković.

Kako komentirate izbor suca Matea Ercega?

– Ne volim komentirati suđenje. O hrvatskim sucima imam dobro mišljenje. Svi skupa moramo im pomoći u obavljanju njihova posla...

Suci će sigurno biti pod posebnim pritiskom, no donošenje zaključaka o sudačkoj pristranosti na temelju navijačke i subjektivne pretpostavke, samo nas vodi daleko od normalnih odnosa. Naravno, takvog folklora uoči najvažnijih utakmica u sezoni nisu lišene ni najozbiljnije europske nogometne lige, no diskurs kojim se smiruju strasti nešto je što zaista svi akteri u našim nogometnim uvjetima trebaju promovirati. Samo tako možemo mijenjati vrijednosne sustave odnosno, normalizirati ih. No, ukupno gledajući, Sandro Perković je u ovoj priči oko Dinama možda malo i podcijenjen. Dečko savršeno vješto manevrira u odnosima s medijima, a u nogometnim se pitanjima ne skriva, sigurno posjeduje potencijal za ozbiljne stvari. Umjesto toga, o njemu se priča kao o privremenom rješenju. Zaista malo podcjenjivački za hrvatski trenerski proizvod!

Perković je jučer pričao što misli o Hajdukovu napadačkom potencijalu.

– Svi znamo oni ostvaruju svoj napadački potencijal preko Livaje te iskusnih i mladih igrača, meni se sviđa njihova momčad. Pripremili smo se najbolje za njih, znamo koje su im jake i slabije strane.

Kakav Hajduk očekujete?

– U standardnoj taktičkoj varijanti, kakvu su protiv nas igrali u tri derbija. Ne vjerujem da se mogu dogoditi neke revolucionarne promjene. Spremni smo i na početni huk s tribina. Na motivacijskom planu nisam morao raditi. Odradili smo sve što je trebalo ovaj tjedan. Atmosfera je jako dobra. Svi jedva čekamo da počne utakmica.

Mišić je softver

Josip Mišić će prvi put ove sezone igrati protiv Hajduka?

– Mišić može imati važnu ulogu u ovom derbiju, jedan je od naših stožernih igrača, on je naš "softver" i od njega puno očekujem. U dobroj je formi, vjerujem da će dokazati koliko nam je nedostajao u dosadašnja tri derbija...

Tko će početi, Kanga ili Kulenović?

– I Bruno Petković je tu. Rekao sam poslije Osijeka, sretan je klub koji ima tri takva napadača. Tko god sutra istrči, bit će dobar, to je najvažnije.

Dinamo je posljednja dva derbija završavao s igračem ili dva manje, koliko je važno biti i discipliniran?

– Razgovaramo o tome prije svake utakmice, priprema nam je identična kao prije drugih dvoboja. Idemo u Split bez euforije i straha, fokusirano prema svom cilju. Igrači su svjesni svega, vjerujemo da ćemo pružiti predstavu na ponos naših navijača...