Ovo je kraj ere, odlazi najbolji igrač kojeg je Hrvatska potrošila. 'Šteta, zaslužio je medalju'

Nakon što je i službeno postao Hrvat s najviše postignutih koševa u NBA ligi (10.879) i tako pretekao legendarnog "Pink Panthera" Tonija Kukoča (10.874), Bojan Bogdanović potvrdio je da više neće igrati za hrvatsku reprezentaciju.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Nije bezglavo žurio u NBA

Kazao je to novinaru španjolskog sportskog dnevnika El Mundo Deportivo koji je pohodio gostujuću utakmicu Detroita u Torontu. Nakon druge uzastopne utakmice s 30 i više koševa (32 protiv Spursa i 33 protiv Raptorsa), Bojan je govorio o svojoj ulozi mentora među Pistonsima, o tome koja bi NBA pravila preselio u europsku košarku, o vremenu igranja za Real i o tome kako se ne planira vraćati u Europu.

Nov 17, 2022; Los Angeles, California, USA; Detroit Pistons forward Bojan Bogdanovic (44) moves the ball against Los Angeles Clippers center Ivica Zubac (40) and forward Kawhi Leonard (2) during the second half at Crypto.com Arena. Mandatory Credit: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports Photo: Gary A. Vasquez/REUTERS Foto: Gary A. Vasquez/REUTERS

U namjeri da igračku karijeru završi na NBA parketima kazao je i da neće mijenjati odluku, izrečenu nakon Eurobasketa, da je on svoje u hrvatskom dresu odradio.

A prvo veliko natjecanje na kojem je igrao bio je SP u Turskoj 2010., bio je tada igrač Cibone u koju se vratio nakon četiri godine u Realovu inkubatoru. U majici s hrvatskim grbom nastupio je na dva SP-a (2010., 2014.), pet Eurobasketa (2011., 2013., 2015., 2017. i 2022.) te na Olimpijskim igrama u Riju 2016. A to olimpijsko ljeto bilo je i njegova najbolja epizoda pod hrvatskom zastavom jer ga je završio kao prvi strijelac olimpijskog turnira na kojem je selekcija koju je predvodio osvojila izvrsno peto mjesto.

17.08.2016., Rio de Janeiro - Olimpijske igre Rio 2016. Kosarkaska utakmica, cetvrtfinale Hrvatska - Srbija. Bojan Bogdanovic."nPhoto: Igor Kralj/PIXSELL Foto: Igor Kralj/PIXSELL

A izbornik tada, kao i danas (ali sada s v.d. predznakom), bio je Aleksandar Petrović koji je ovako komentirao Babin oproštaj od svetog dresa.

– To što je Bojan objavio jedino je logično i normalno jer do sljedećeg velikog natjecanja na kojem bi Hrvatska mogla nastupati još su dvije i pol godine. Svaka drugačija odluka bila bi iznenađenje, no šteta je za takvog igrača da svoje igranje u reprezentaciji nije okrunio nekom medaljom.

Kako ga je trenerski doživio?

– Nakon, rekao bih, preranog odlaska u Real, Babo je gradio karijeru korak po korak. Nije bezglavo jurišao ka NBA ligi, nego je igrao za Cibonu i Fener i, kada je prošao sve potrebne europske škole, stigao je i u NBA. A ondje, u svojoj 34. godini, igra možda i najbolju košarku karijere.

28.08.2022., Opatija - Kosarska utakmica Hrvatska - Svicarska. Pretkvalifikacijska utakmica za Europsko prvenstvo. Bojan Bogdanovic. Photo: Goran Kovacic/PIXSELL Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

O tome svjedoči i karijerno najbolji prosjek (21,7 koševa) uz 41 posto učinkovitosti za tricu.

– On je u početku bio klasični šuter koji čeka dobru loptu ali je u međuvremenu naučio i sam sebi kreirati šut. Ono što njega favorizira u modernoj košarci jest to što je polivalentan i može igrati na više pozicija. Trend "small balla", snižavanja petorki, u NBA ligi samo mu olakšava dolazak do koševa – kazuje Aco te, svjestan da je jedna era završila, dodaje:

– Moramo se odmaknuti od ovih koji nam nisu na dispoziciji i s njima samo nadopunjavati reprezentaciju koju ćemo stvoriti od onih koji su nam stalno nadohvat ruke. I ne trebamo mi sada tražiti Bojanova nasljednika, već vidjeti što na poziciji tri trenutačno imamo, a to su Hezonja, Nakić i Božić te kreirati igru prema njihovim karakteristikama.

Iznimno odan dresu s grbom

I doista, vrijeme je da se odmaknemo od Babe koji možda nije bio najdiscipliniraniji reprezentativac, ali je reprezentaciji, za današnje okolnosti, bio iznimno odan. Vrijeme je da Bojanu kažemo hvala i da vidimo što nam je dostupno. Baš kao što je to slučaj i u nogometnoj reprezentaciji s Lukom Modrićem. No to je već neka puno veća i sretnija priča.