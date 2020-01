Ovo je jezivo: Pogledajte što je Kobeu Bryantu predviđeno još 2012. godine

Jedan od najboljih američkih košarkaša svih vremena Kobe Bryant (41) poginuo je jučer u padu helikoptera u Calabasasu, gradu u američkoj saveznoj državi Kalifornija.

Iako se isprva mislilo da je poginulo pet osoba, šerif Alex Vallanueva na konferenciji za medije otkrio je kako je poginulo devet osoba. Pilot i osam putnika. Da tragedija bude još veća, s Bryantom je poginula i njegova 13-godišnja kći Gianna Maria Onore.

Kobe is going to end up dying in a helicopter crash