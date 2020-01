Bryant nekoliko sati prije smrti objavio posljednji tweet

U padu njegova privatnog helikoptera, zajedno sa četiri suputnika, u Kaliforniji je smrtno stradao jedan od najvećih NBA igrača svih vremena Kobe Bryant (41). Život je izgubio u prevoznom sredstvu kojeg je, zbog enormnih prometnih gužvi u Los Angelesu, često koristio i s kakvim je znao doći i na utakmicu u Staples Center s obzirom da je njegova kuća od dvorane udaljena 80-tak kilometara. No, ovaj put nije išao niti na utakmicu niti na trening jer igrati je prestao 2016. godine.

Nakon što su ga kao 13. izbor 1996. draftirali Charlotte Hornetsi i potom odmah razmijenili u Los Angeles Lakerse (za Vladu Divca), u redovima "Jezeraša" proveo je svih 20 godina svoje NBA karijere. A za to vrijeme Lakersima je priskrbio pet naslova NBA prvaka (2000., 2001., 2002., 2009. i 2010.) i pri tome postao treći strijelac svih vremena, iza Jabbara i Karla Malonea.

Doduše, baš ovog vikenda, na toj vječnoj listi, Bryant je pogurnut na četvrto mjesto a to može zahvaliti LeBronu Jamesu kojem je odmah na tome čestitao na tome što je prestigao njegovih 33.643 koša. Nažalost, bio mu je to i posljednji tweet u životu:

- Nastavljaš pomicati ovu igru. Moje veliko poštovanje tebi brate.

Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother 💪🏾 #33644