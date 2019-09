Ovakva Hrvatska će iduće godine na Euro doći kao jedan od glavnih favorita!

Na današnji dan, 6. rujna daleke 1942. godine, hrvatska nogometna reprezentacija pod vodstvom izbornika Bogdana Cuvaja pregazila je u prijateljskoj utakmici Slovačku čak sa 6:1. Zbilo se to na stadionu tadašnje Concordije u Zagrebu (na mjestu današnjega stadiona u Kranjčevićevoj ulici), pred devet tisuća gledatelja, a zajedničko tadašnjoj i današnjoj reprezentaciji Hrvatske bilo je to što je u obje utakmice protiv Slovaka nastupio jedan – Brozović. Tada Mostarac Miroslav zvani Meho, a jučer Marcelo iz Okuja nedaleko Velike Gorice.

A što je još moglo biti zajedničko ovim dvjema utakmicama? Naime, bez trunke pretjerivanja, goropadni Hrvati mogli su i danas u Trnavi isprepadanim, zaprepaštenim Slovacima lakoćom isporučiti šesticu kao i prije 77 godina!

Bilo je to devedeset minuta čiste nogometne rapsodije u izvedbi veličanstvenoga Dalićevoga orkestra, nešto najbolje što je Hrvatska prezentirala još od Svjetskog prvenstva u Rusiji. Bila je to Hrvatska kakvu trebamo i želimo: lepršava, atraktivna, moderna, šarmantna, zavodljiva i uzbudljiva, i na žalost Slovaka – brutalna i neumoljiva. Ovakav nastup Hrvatske, tako dominantne i zastrašujuće moćne protiv jedne zaista ozbiljne europske reprezentacije kao što je Slovačka, ponovno evocira obrise momčadi iz svjetskoga vrha, one koja će sljedeće godine na Europsko prvenstvo doći kao jedan od najvećih favorita. Danas, kao i bajkovitoga lipnja i srpnja prošle godine, sa zadovoljstvom možemo konstatirati: ovakvu magiju može proizvesti samo Hrvatska!

FOTO Pogledajte sjajnu atmosferu u Trnavi

U toj božanstvenoj komediji u koju se povremeno pretvarala ova prezentacija u Trnavi, odskakala su dvojica briljantnih solista, Ivan Perišić i Bruno Petković. I dok Perišićeva klasa nikada nije bila upitna, i ona kontinuirano periodično eskalira, Bruno Petković prvi put je u dresu reprezentacije izgledao kao centarfor svjetskoga kalibra. Što je u Dinamu već odavno nagovijestio.

Petković je najveće osvježenje i otkriće hrvatskog nogometa u razdoblju nakon osvajanja svjetskoga srebra, kolosalni španer koji se igra nogometa, lakoćom kao na haklu na 'školskom' i čija remek-djela od minijatura ponekad doista gledate obješene vilice i prisiljeni ste zapljeskati: 'Bruno, velemajstore!'.

Ne zaboravimo, Brunu Petkovića iz talijanskog je beznađa izvukao i čudesno u Dinamu preporodio trenerski majstor, Nenad Bjelica. I neka izborniku Daliću ne bude ispod časti to priznati. Jedno 'hvala ti, Bjelko' bio bi čin prave trenerske kolegijalnosti.

