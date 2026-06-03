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PRIJATELJSKA UTAKMICA

Olić može biti zadovoljan: Mladi vatreni bez većih problema svladali Katar

Osijek: Hrvatska protiv Turske za plasman na U-21 Europsko prvenstvo
David Jerkovic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
03.06.2026.
u 21:15

Olić je u odnosu na utakmicu s Grčkom u početnoj jedanaesterki ostavio samo jednog igrača, kapetana Prpića koji je ujedno zabio i prvi pogodak u 57. minuti

Hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godine odradila je i drugu pripremnu utakmicu. Prije četiri dana izabranici Ivice Olića  s Grčkom su odigrali 1:1, a danas su s 2:0 svladali Katar. Oba pogotka pala su u drugom poluvremenu, a oba su zabili braniči - dominik Prpić i Matija Barzić.

Igru u prvom dijelu obilježili su teški uvjeti zbog kišom natopljenog travnjaka. Olić je u odnosu na utakmicu s Grčkom u početnoj jedanaesterki ostavio samo jednog igrača, kapetana Prpića koji je ujedno zabio i prvi pogodak u 57. minuti. Adriano jagušić ubacio je na peterac nakon akcije iz kornera, a branič Porta se naklonio i pospremio loptu u mrežu.

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Drugi pogodak pao je u 83. minuti nakon ubačaja Zvonareka iz slobodnog udarca. Barzić je bio najviši u skoku i zabio za konačnih 2:0. Izbornik Olić u drugom poluvremenu napravio je čak sedam izmjena, a priliku je od 77. minute dobio i rezervni vratar Jozo Vukman.

Hrvatskoj u ovom mini-ciklusu ostaje još jedna pripremna utakmica, a ona je na rasporedu u subotu protiv Irske. Dodajmo kako su i Prpiću i Barziću ovo bili prvi pogoci za mladu selekciju.
Ključne riječi
Prijateljska utakmica Ivica Olić Hrvatska U-21 reprezentacija

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