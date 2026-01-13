Naši Portali
BUNDESLIGA

Kovač i Borussia bez problema upisali tri boda: Mainz slavio u derbiju začelja

Bundesliga - Borussia Dortmund v Werder Bremen
LEON KUEGELER/REUTERS
VL
Autor
Hina
13.01.2026.
u 22:49

U derbiju začelja, ogledu dvije posljednje momčadi na ljestvici, Mainz je pred svojim navijačima nadjačao Heidenheim s 2-1. Mainzu je to bila tek druga ligaška pobjeda u sezoni

Nogometaši dortmundske Borussije, koje vodi hrvatski trener Niko Kovač, osvojili su u utorak tri domaća boda, svladali su s 3-0 bremenski Werder u 17. kolu Bundeslige.

Brzo je Borussia (D) povela. Već u 11. minuti, nakon kornera, Schlotterbeck je nadskočio kompletnu gostujuću obranu i glavom iz blizine pogodio za domaće vodstvo. Sve do 76. minute stajalo je minimalnih i po Borussiju (D) opasnih 1-0, ali je tada Sabitzer razgalio domaće navijače i zabio za 2-0.

Sve je zaključeno u 83. minuti kada je Guirassy bio strijelac trećeg domaćeg pogotka. Borussia (D) je učvrstila drugo mjesto na ljestvici. Ima osam bodova manje od vodećeg Bayerna, ali i utakmicu više.

Nećete vjerovati što je u nedjelju doživio Luka Modrić: O njegovom potezu bruji cijela Italija

U derbiju začelja, ogledu dvije posljednje momčadi na ljestvici, Mainz je pred svojim navijačima nadjačao Heidenheim s 2-1. Mainzu je to bila tek druga ligaška pobjeda u sezoni.

Mainz je poveo 2-0 nakon golova Widmera u 30. i Amirija u 48. minuti. Gosti su do kraja uspjeli tek smanjiti golom Schimmera u 60. minuti. Sada su ove dvije momčadi bodovno izjednačene sa St. Paulijem.

U prvom susretu 17. kola nogometaši Stuttgarta su pred svojim navijačima pobijedili Eintracht 3-2 te su stigli na treće mjesto ljestvice. Ispred Stuttgarta su samo vodeći Bayern i dortmundska Borussia koja uz utakmicu manje ima bod više od Stuttgarta.

Gosti iz Frankfurta su poveli već u petoj minuti golom Kristensena, ali već do kraja poluvremena stvari su se okrenule na domaću stranu. Prvo je Demirović pogodio u 27. minuti za 1-1, dok je strijelac za preokret i 2-1 Stuttgarta bio Undav u 35. minuti.

U drugom dijelu Stuttgart je propustio nekoliko odličnih prilika, a kazna je uslijedila u 80. minuti kada je Amaimouni postigao pogodak za izjednačenje na 2-2. Gol oduke dogodio se u 87. minuti kada je nakon lijepe i brze domaće akcije Nartey iz blizine pogodio za 3-2. U završnici je dvije odlične šanse za Eintracht imao Kalimuendo, ali Stuttgart se nekako ipak prošuljao do tri boda.

U srijedu će igrati Wolfsburg - St. Pauli, Koeln - Bayern, Hoffenheim - Borussia (M) i Leipzig - Freiburg, dok je posljednji susret na programu u četvrtak kada igraju Augsburg - Union Berlin.

Ključne riječi
Mainz Bundesliga Borussia Dortmund Niko Kovač

