VELIKO PITANJE

Gdje će Dominik Livaković? Iz kluba potvrdili: 'Nije s nama, dali smo mu da ode'

Zagreb: Trening hrvatske nogometne repreznetacije
Matija Habljak/PIXSELL
VL
Autor
Miho Dobrašin/Hina
03.01.2026.
u 20:23

Livaković, koji posljednjih dana nije trenirao s Gironom, nije u zapisniku za tu utakmicu. "On je odsutan uz dopuštenje kluba kako bi riješio svoju budućnost," rekao je trener Girone

Gironin trener Michel Sanchez rekao je u subotu da hrvatski nogometni vratar Dominik Livaković više nije s momčadi u dogovoru s klubom jer tijekom zimskog prijelaznog roka "rješava svoju budućnost". "Jedini prioritet je sutrašnja utakmica," izjavio je Michel na konferenciji za medije uoči nedjeljnog susreta s Mallorcom u španjolskom prvenstvu.

Livaković, koji posljednjih dana nije trenirao s Gironom, nije u zapisniku za tu utakmicu. "On je odsutan uz dopuštenje kluba kako bi riješio svoju budućnost," rekao je trener. "Ako ode, trebat će nam vratar, to je očito. No, zimski prijelazni rok je vrlo kompliciran", dodao je.

U petak je počeo zimski prijelazni rok tijekom kojeg se očekuje povratak 30-godišnjeg Livakovića u turski Fenerbahče, nakon što od ljeta nije niti jednom nastupio za Gironu kojoj je bio posuđen. Livaković s Kataloncima ima potpisan ugovor do ljeta, ali želi otići jer Michel stavlja među vratnice 33-godišnjeg Paula Gazzanigu, a ne njega. Hrvatski reprezentativni vratar sada traži novu destinaciju gdje bi branio i spreman dočekao Svjetsko prvenstvo koje počinje za šest mjeseci.

Fenerbahče je ljetos doveo iz Manchester Cityja brazilskog reprezentativnog čuvara mreže Edersona pa je izgledno da će Livakovića poslati na novu posudbu ili ga prodati. Među zainteresiranim klubovima je zagrebački Dinamo u kojem je Zadranin branio od 2016. do 2023. Girona zauzima 18. mjesto među 20 momčadi španjolskog prvenstva. "Cilj nam je ostati u prvoj ligi pa nam sada hitno trebaju bodovi. To nam svima mora biti jasno," poručio je Michel koji vodi momčad četiri i pol godine.
