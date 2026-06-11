Prvi gol na ovom SP-u pao je nakon devet minuta igre

Meksički reprezentativac Julian Quinones postigao je prvi pogodak na 23. svjetskom nogometnom prvenstvu kojim je u 9. minuti utakmice protiv Južne Afrike donio prednost jednom od tri sudomaćina ovog turnira.
Quinonesovom pogotku prethodila je pogreška u obrani Južne Afrike, nakon koje je 29-godišnji napadač snažnim udarcem s ruba kaznenog prostora poslao loptu u mrežu kroz noge južnoafričkog vratara Ronwena Williamsa.
Quinonesu je to treći pogodak u karijeri za reprezentaciju i prvi na svjetskim prvenstvima.
Meksiko vodi s 1-0 na poluvremenu, a utakmicu na stadionu Azteca u Mexico Cityju prati oko 85.000 gledatelja.
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