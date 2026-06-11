Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 220
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Quinones strijelac

Prvi gol na ovom SP-u pao je nakon devet minuta igre

FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa
Foto: Raquel CUNHA/REUTERS
1/2
VL
Autor
Hina
11.06.2026.
u 22:46

Quinonesovom pogotku prethodila je pogreška u obrani Južne Afrike, nakon koje je 29-godišnji napadač snažnim udarcem s ruba kaznenog prostora poslao loptu u mrežu kroz noge južnoafričkog vratara Ronwena Williamsa.

Meksički reprezentativac Julian Quinones postigao je prvi pogodak na 23. svjetskom nogometnom prvenstvu kojim je u 9. minuti utakmice protiv Južne Afrike donio prednost jednom od tri sudomaćina ovog turnira.

Quinonesovom pogotku prethodila je pogreška u obrani Južne Afrike, nakon koje je 29-godišnji napadač snažnim udarcem s ruba kaznenog prostora poslao loptu u mrežu kroz noge južnoafričkog vratara Ronwena Williamsa.

Quinonesu je to treći pogodak u karijeri za reprezentaciju i prvi na svjetskim prvenstvima.

Meksiko vodi s 1-0 na poluvremenu, a utakmicu na stadionu Azteca u Mexico Cityju prati oko 85.000 gledatelja.
Ključne riječi
Meksiko reprezentacija Julian Quinones

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!