Pogledajte koje svjetske zvijezde su sudjelovale na otvaranju nezapamćenog SP-a

Najbrojnije Svjetsko nogometno prvenstvo u povijesti, na kojem će sudjelovati čak 48 reprezentacija, započelo je utakmicom Meksika i Južne Afrike na velebnom stadionu Azteca.

Utakmici je prethodilo svečano otvaranje koje je bilo podijeljeno u četiri dijela s nastupima brojnih glazbenih latinoameričkih zvijezda, a najveće oduševljenje oko 85.000 gledatelja izazvalo je pojavljivanje kolumbijske pop zvijezde Shakire.

Uoči početka utakmice navijačima se obratila i poznata meksička glumica Salma Hayek, a potom su svojim nastupom svečanost zaključili proslavljeni talijanski tenor Andrea Bocelli i američka pjevačica korejskog podrijetla Ejae.

Uoči početka dvoboja himne Meksika i Južne Afrike izvedene su uživo.

Ovo će biti jedno od tri svečana otvaranja, a na sličan način će biti obilježen početak natjecanja u Sjedinjenim Američkim Državama te Kanadi, preostala dva domaćina 23. svjetskog prvenstva u nogometu.