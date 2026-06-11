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Pogledajte koje svjetske zvijezde su sudjelovale na otvaranju nezapamćenog SP-a

2026 World Cup · Mexico · South Africa
Foto: Tom Weller/DPA
1/12
VL
Autor
Hina
11.06.2026.
u 23:22

Utakmici je prethodilo svečano otvaranje koje je bilo podijeljeno u četiri dijela s nastupima brojnih glazbenih latinoameričkih zvijezda, a najveće oduševljenje oko 85.000 gledatelja izazvalo je pojavljivanje kolumbijske pop zvijezde Shakire

Najbrojnije Svjetsko nogometno prvenstvo u povijesti, na kojem će sudjelovati čak 48 reprezentacija, započelo je utakmicom Meksika i Južne Afrike na velebnom stadionu Azteca.

Utakmici je prethodilo svečano otvaranje koje je bilo podijeljeno u četiri dijela s nastupima brojnih glazbenih latinoameričkih zvijezda, a najveće oduševljenje oko 85.000 gledatelja izazvalo je pojavljivanje kolumbijske pop zvijezde Shakire.

Uoči početka utakmice navijačima se obratila i poznata meksička glumica Salma Hayek, a potom su svojim nastupom svečanost zaključili proslavljeni talijanski tenor Andrea Bocelli i američka pjevačica korejskog podrijetla Ejae.

Uoči početka dvoboja himne Meksika i Južne Afrike izvedene su uživo.

Ovo će biti jedno od tri svečana otvaranja, a na sličan način će biti obilježen početak natjecanja u Sjedinjenim Američkim Državama te Kanadi, preostala dva domaćina 23. svjetskog prvenstva u nogometu. 

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Ključne riječi
nogomet Meksiko SP 2026.

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