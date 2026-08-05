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ČEKAJU GA MILIJUNI

Cure detalji Salahovog ugovora: Jedna klauzula otkriva zašto je odabrao Trabzonspor

Egyptian fans welcome the national soccer team upon its return from the 2026 FIFA World Cup
Mohamed Abdel Ghany/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
05.08.2026.
u 14:43
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U klubu vjeruju kako Salah nije samo ogromno igračko pojačanje već i igrač s velikim komercijalnim potencijalom

Mohamed Salah danas je stavioi potpis na ugovor s turskim klubom Trabzonsporom. Već je stigao u Tursku gdje su ga dočekale tisuće navijača što označava kraj višemjesečne trakavice oko potrage novog kluba za velikog Egipćanina. Salaha u Turskoj čeka bogati ugovor težak 17 milijuna eura godišnje neto.

Ipak, turski Aksam otkriva kako ta plaća nije jedini razlog zašto je odabrao baš Trabzonspor. Turski klub u njegov ugovor stavio je posebnu klauzulu po kojoj Salahu pripada i 20 posto od klupske zarade od njegovog lika. To podarumijeva profit od prodaje dresova i sličnih predmeta.

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U klubu vjeruju kako Salah nije samo ogromno igračko pojačanje već i igrač s velikim komercijalnim potencijalom. Vjeruju kako će od njegovog dolaska puno zaraditi pa im očito nije bio problem dati mu 20 posto od te zarade kao dodatak jednoj od najvećih plaća u povijesti turskog nogometa.

Salah je u novom klubu izabrao dres s brojem 61 što je već izazvalo oduševljenje navijača. Taj broj označava registarsku oznaku Trabzona u Turskoj te je postao važan simbol regije i lokalne zajednice.
Ključne riječi
ugovor klauzula Trabzonspor Mohamed Salah

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