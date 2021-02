Otpale Makedonke, hrvatske košarkašice u Rigi samo protiv Njemačke

Ženska hrvatska košarkaška reprezentacija će 4. veljače (15.30 sati) protiv Njemačke u Rigi igrati odlučujuću utakmicu kvalifikacija za ovogodišnje Europsko prvenstvo, a dvoboj protiv Makedonki je otkazan, jer su u stožeru makedonske reprezentacije imali dvije osobe pozitivne na koronavirus.

Stoga su zdravstvene institucije Sjeverne Makedonije procijenile da bi putovanje bilo preveliki rizik, iako među igračicama i ostalim članovima stožera nije bilo pozitivnih), te da svi oni moraju ostati u samoizolaciji.

Isti je slučaj bio i s hrvatskom reprezentacijom, koja je u nedjelju uoči putovanja ostala bez izbornika Stipe Bralića i pomoćne trenerice Ive Borović Gregov čiji su se posljednji PCR testovi pokazali pozitivnima.

No, s obzirom na to da je i Bralićev serološki nalaz bio pozitivan, čime je utvrđeno da on ima antitijela za SARS CoV-2 virus, izbornik bi se 3. veljače mogao pridružiti reprezentaciji u Rigi, bude li njegov sljedeći rezultat na PCR testiranju negativan.

U međuvremenu, treninge u Rigi vodi pomoćni trener Goran Gunjević, a stožeru je priključen i dugogodišnji instruktor HKS-a Mladen Erjavec, koji je već i prije izravno sudjelovao u radu ženske seniorske reprezentacije.

Što se hrvatskih košarkašica tiče, dobra je vijest da su za ovaj kvalifikacijski ciklus na raspolaganju sve one koje zbog pozitivnih rezultata na testiranjima ili ozljeda nisu mogle biti u prethodnom.

"Ono što mene osobno veseli, ali i cijeli stožer i Savez je naš roster. Vratila se Marija Režan, došla je Iva Slonjšak, Ivana Tikvić, Lea Miletić… tako da imamo u neku ruku slatke brige, jer otkako su se one vratile mi više ne gledamo ni prema Njemicama, ni bilo kojem drugom protivniku. Čisto smo fokusirani na sebe i svoje mogućnosti", izjavio je za internetski portal Hrvatskog košarkaškog saveza Goran Gunjević.

Za razliku od hrvatske reprezentacije, u njemačkoj su zbog bolesti ostali bez stožerne igračice Marie Guelich te bez Line Sontag, a ovaj ciklus će zbog ozljede zgloba propustiti i odlična Satou Sabally.

"Zapravo, Sabally nije bila ni u prvom 'balonu' pa su i dalje igrale jako dobro. Nedostatak Guelich ih je sigurno oslabio", zaključio je Gunjević.

Nakon četiri odigrana kola na vrhu ljestvice u kvalifikacijskoj skupini I su Hrvatska i Njemačka s učinkom 3-1, Latvija je na 2-2, a Sjeverna Makedonija na 0-4.

Kako je Hrvatska u drugom kolu nadigrala Njemačku u Zaboku s 93-86, pobjeda u Rigi donijela bi našim košarkašicama prvo mjesto i plasman na Europsko prvenstvo. Hrvatice do njega mogu i s drugog mjesta, jer će pet najboljih drugoplasiranih iz devet skupina izboriti mjesto na završnom turniru koji će biti održan od 17. do 27. lipnja ove godine u Španjolskoj i Francuskoj.