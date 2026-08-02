Otkriven motiv iza Infantinove kontroverzne ideje: Evo koliko bi zarađivao da je zaživjela

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino u posljednjih se nekoliko mjeseci prometnuo u najomraženiju osobu iz svijeta nogometa. Posljednja u nizu njegovih upitnih i kontroverznih odluka bila je ideja osnivanja tvrtke unutar FIFA-e koja bi se bavila Svjetskim prvenstvima i zatim prodaje udjela te tvrtke privatnim investitorima.

Drugim riječima, ljudi koji nemaju veze s nogomet mogli bi utjecati na organizaciju najvećeg nogometnog natjecanja. Čim je predstavljena, njegova zamisao naišla je na brojne kritike te je na kraju praktički odbačena od svih nogometnih saveza i konfederacija.

Glasovanje je obavljeno, Varvodić novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Portal The Times sada prenosi informaciju koja je najvjerojatnije bila motiv iza Infantinove ideje. On trenutačno kao predsjednik krovne svjetske nogometne organizacije zarađuje oko tri milijuna eura godišnje. Da mu je plan uspio, godišnja zarada bi mu se udeseterostručila i porasla na vrtoglavih 30 milijuna eura.

Ti se izračuni itekako kose s njegovim riječima kako nikada neće koristiti poziciju predsjednika FIFA-e za ostvarivanje osobne financijske koristi. Otkada je predstavio ideju prodaje udjela u Svjetskom prvenstvu, kritike na njegov račun postaju sve glasnije, a spominje se i mogući odlazak iz FIFA-e.