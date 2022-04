Otac Petre Marčinko o smrti prijatelja: Uvukao nam se u kožu, još ne mogu vjerovati...

Velika dvorana mirogojskoga Krematorija bila je premalena za veliki broj ljudi koji je došao na posljednji oproštaj od teniskoga trenera Kristijana Schneidera, koji je nakon duge i teške bolesti, umro u 42. godini u ponedjeljak 25. travnja a jučer mu je bio sprovod. Bol i tugu njegove supruge i četvero djece nitko nije mogao umanjiti, ali mnogi su se u tome trudili izražavajući im sućut i govoreći im riječi utjehe.

Uz članove uže i šire obitelji, posljednjem ispraćaju popularnoga Kikija bili su nazočni mnogi ljudi iz svijeta sporta, a napose tenisa, a među njima su bili i naše teniske legende Goran Ivanišević i Iva Majoli te prva juniorka svijeta, 16-godišnja Petra Marčinko, koja je s Kristijanom na početku godine osvojila juniorski Australian Open. Prije nje, Schneider je trenirao i druge tenisače i tenisačice, među kojima i Anu Konjuh, Bornu Ćorića, Bernardu Peru i Olgu Danilović.

Petra nije mogla suspregnuti suze, no tješio ju je otac Vjekoslav koji je i sam bio vidljivo ganut.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL 29.04.2022., Zagreb - Pogreb Kristijana Schneidera. Petra Marcinko. Photo: Matija Habljak/PIXSELL

- Potresen sam, iako sam znao kakva je situacija. Bio je s Petrom s manjim prekidima četiri mjeseca i za to kratko vrijeme uvukao nam se pod kožu. Ovo je veliki gubitak za sve nas, za hrvatski tenis. Ne znam se što mi je bilo ljepše: gledati ga na treninzima ili se družiti s njim. Nakon četiri-pet dana našeg zajedničkog boravka u Australiji završio je u bolnici, ali došao je gledati finale, biti uz Petru. Prije toga me je u jednoj prilici pitao: “Želiš li igrati tenis u Areni Roda Lavera?” Naravno da sam poželio i on je nas dvojici jednog jutra to i omogućio. Jako pozitivan lik, ne mogu vjerovati da se više nećemo družiti - kazao je tata Marčinko.

Tenis je bio velika Kikijeva ljubav, svi koji ga poznaju kažu da je za taj sport živio od 0 do 24 sata, da mu ništa nije bilo teško, da mu se u potpunosti predavao, kao i svojim igračima i igračicama (bio im je i otac i majka), i to i onda kad je već bio teško bolestan.

Za njegovu tešku bolest, rak debelog crijeva, prvi put se saznalo prije dvije godine dok je Kiki bio trener Borne Ćorića. Morali su prekinuti dotad uspješnu suradnju, kako bi se Kristijan mogao posvetiti svom liječenju. Činilo se da će nakon operacije od prije dvije godine sve krenuti bolje, Schneider je 2021. na Australian Openu bio s Olgom Danilović (doveo ju je do njezine prve pobjede na Grand Slam turnirima, gledali smo zagrljaj pobjednice i njezina trenera nakon meča), a ove godine je slavio s Petrom Marčinko, ali bolest se opet vratila...

Opraštamo se od Kikija, ali njegov zarazni osmijeh ostat će zauvijek u svima nama koji smo ga poznavali. Osmijeh koji nije silazio s njegova lica niti posljednjih dana borbe s opakom bolešću. Tako je to u životu: najbolji odlaze najranije!

