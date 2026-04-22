Prižmić u prvom kolu Madrida svladao bivšeg finalista Wimbledona

Nakon Marina Čilića, plasman u 2. kolo Masters 1000 turnira u Madridu izborio je i mladi hrvatski tenisač Dino Prižmić porazivši Talijana Mattea Berrettinija sa 6-3, 6-4.

Nakon što je uspješno odradio kvalifikacije ostvarivši dvije pobjede, 20-godišnji Splićanin je pobjednički niz nastavio i u glavnom ždrijebu. U susretu 1. kola pobijedio je bivšeg šestog tenisača svijeta Talijana Berrettinija sa 6-3, 6-4.

Prižmić je odigrao sjajan meč, posebice na servisu gdje je Berrettiniju dopustio svega jednu break-loptu koju je spasio. S druge strane, Prižmić je u prvom setu početni udarac suparnika oduzeo u šestom, a u drugom u trećem gemu. Ukupno je zabio tri asa uz 54 posto pogođenog prvog servisa.

"Ovo je definitivno velika stvar za mene. Zadovoljstvo je dijeliti teren s njim. Danas sam jako zadovoljan svojom izvedbom, a također mi je zadovoljstvo igrati ovdje na ovom središnjem terenu. Nevjerojatan je osjećaj," poručio je mladi Splićanin kojeg u drugom kolu čeka četvrti nositelj Amerikanac Ben Shelton.

Berrettini je bivši Grand Slam finalist, 2021. je igrao finale Wimbledona, a godinu dana kasnije bio je šesti tenisač svijeta. No, zadnjih godina je imao velikih problemi s ozljedama. Trenutačno drži 92. mjesto na ljestvici.

"Teško je, jer sam već odigrao dvije utakmice u kvalifikacijama, ali tako je kako je. Pokušao sam se, kao i jučer, pripremiti koliko god mogu. Zadovoljan sam svojom današnjom igrom," poručio je Prižmić koji je ovim rezultatom došao i do novog renkinga karijere, 80. pozicije na ATP listi.

Nešto ranije plasman u 2. kolo izborio je i Marin Čilić pobjedom od 4-6, 6-3, 6-4 nad Nizozemcem Zizouom Bergsom.

Čilić je do prve pobjede u drugom međusobnom ogledu protiv Bergsa došao nakon dva sata i 10 minuta igre. Servirao je devet aseva, dok je Nizozemac servirao deset. U prvom setu Bergs je odmah došao u prednost oduzevši servis Čiliću za 1-0. Prednost nije ispustio do kraja seta. U drugom setu, Čilić je napravio break za 5-3 i onda je servirao za set. U trećem setu je Čilić ranije oduzeo početni servis suparniku, poveo je 2-1 i prednost nije ispustio do kraja.

U drugom kolu Čilića čeka Brazilac Joao Fonseca, 31. tenisač svijeta s kojim do sada nije igrao.