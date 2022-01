Osijek predstavio Leovca, a Bule najavio: Slaven je za nas kao finale

Osijek je najavio susret sa Slaven Belupom i predstavio je novo pojačanje, Marina Leovca, donedavnog igrača Dinama.

"Cijelo vrijeme sam bio u momčadskom treningu s drugom momčadi Dinama, pokušavao sam raditi maksimalno zbog sebe i transfera. Spreman sam, a hoću li igrati to je pitanje za trenera. Utrka za titulu? Tablica sve govori, bodovno smo poravnati iako DInamo ima utakmicu manje. Dug je put do kraja sezone, a najbolje je gledati sebe i ne baviti se drugima. Bilo bi lijepo, svi to želimo, ali treba ići utakmicu po utakmicu, plan je fokusirati se samo na prvu sljedeću utakmicu", poručio je Leovac.

Nino Bule će mijenjati Nenada Bjelicu, kojemu je nažalost preminula majka.

"Formula je da kao i u ovih godinu i pol dana pružimo maksimum na terenu. Sa Slaven Belupom imamo iskustva igranja, znamo koliko ih je teško bilo proći u kupu, tako i sada očekujemo izuzetno zahtjevnu utakmicu. Svi klubovi su prošli pripreme, pokušali se pojačati i nimalo se ne zavaravamo stanjem na tablici našeg suparnika. Igrat će bez opterećenja, bez noža koji im figurativno visi nad glavom. I Nenad i svi mi skupa u stožeru tražimo samo stopostotni angažman po pitanju energije, htijenja i svih zadataka koje stavimo pred njih. Oni su to jako dobro radili i nastavit će raditi jer samo tako i znamo", rekao je Bule.

Osječane mori ozljeda Bartoleca i kartoni Miloša. Opcija su neki od središnjih braniča ili neki od igrača sa suprotnog boka.

"To su stvari koje ne možete predvidjeti niti na njih utjecati. Ozljeda se Bartolecu dogodila u nezgodno vrijeme, želimo mu brzi oporavak i da se vrati još bolji i jači. Dok se Bartolec ne oporavi naći ćemo rješenje. Kroz zadnji tjedan pred početak prvenstva svi igrači su spremni izuzev ozlijeđenih Bartoleca, Nejašmića i Jugovića, te kartoniranog Miloša. Svi ostali su spremni i motivirani, pun je tank energije i imamo dobar kadar jer smo se u ovom prijelaznom roku jako dobro pojačali", rekao je Bule i dodao:

"Ulazak u proljetni dio sezone je jako bitan, imamo jako dobar rezultat s obzirom na sve okolnosti koje su se događale jesenas. I druge momčadi su se pojačale, konkurencija je jaka i velika… Ne moramo ništa, ali to jako želimo i zato ćemo ići ponizno u svaku utakmicu, respektirati svakog suparnika pa tako i Slaven Belupo jer što se nas tiče u subotu je za nas finale Lige prvaka."